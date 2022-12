Skupština grada Doboja puna ćutologa

DOBOJ - Za većinu odbornika u Skupštini grada Doboja diskusije na sjednicama lokalnog parlamenta su potpuna nepoznanica, zbog toga se samo dva do tri od ukupno 31 odbornika javi za riječ i iznese svoje stavove.

To je na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici zapalo za oko i Vedranu Gligoriću, odborniku SP-a, kojem je zasmetalo što potpredsjednik SG Zoran Blagojević (SNSD) opominje PDP-ovu Oliveru Nedić da obrati pažnju na vrijeme provedeno za govornicom.

"Ne znam zašto koleginici Oliveri oduzimate vrijeme, kada niko drugi neće ni diskutovati. Vjerovatno bih ja, ona, možda kolega Sreto i to je sve. Zato nas pustite bar da pričamo, nigdje ne piše da ova sjednica Skupštine treba da traje do pola jedanaest", poručio je Gligorić, koji je najviše vremena potrošio na diskusiju o budžetu za 2023.

"Znam ja da vi svi koji ovdje sjedite sada, i vi koji predsjedavate Skupštini, i zamjenik gradonačelnika i načelnik finansija, vi uopšte ne odlučujete o ovome. Ja to znam. Zvanično odlučujete, e to je žalosno, što zvanično odlučujete zajedno s nama, s tim da smo mi protiv ovakvih nakaradnih odluka, a vi ste za. A neko drugi to odlučuje u ime vas, a vas pomjera ovdje samo kao one lutke na koncu", poručio je kolegama Gligorić.

Budžetom se bavila i Olivera Nedić, odbornica PDP-a, koja se nada da će se u gradskoj kasi naći novca i za stipendiranje studenata.

"Kratke su ovo minute koje neko može dobiti, nažalost, pa ne diskutujete svi, jer bi bilo interesantno čuti kako vi razmišljate o budžetu... Ogromno bi razočarenje bilo i vjerujem da niko od vas odbornika ne bi bio protiv da mi u Doboju imamo takođe stipendije. Jedan Teslić ima 300.000. Budžet nije u kamen uklesan, ja se nadam da će ovaj put biti senzibiliteta za prijedloge opozicije. Kakve to veze ima, to je za sve vas dobro. Kada biste usvojili kao skupštinska većina samo dio, recimo trećinu prijedloga opozicije, bili biste svi Gradska uprava i naš ugled bi bio potpuno drugačiji i među narodom", smatra Nedićeva.

Posebnu stavku u budžetu u svom maniru je predložio odbornik Sretko Đurković, koji je na ponovljenim lokalnim izborima mandat osvojio kao NDP-ovac, ali je u međuvremenu prešao u US.

"Kada se pominje stalno ta kupovina, ja ću predložiti da se u budžetu stavi stavka za izbore, da se legalno kupuju glasovi. Švabe su prostituciju legalizovale, a da mi ne možemo legalizovati da legalno kupujemo i da se ne maltretiramo. Redovno, na trafici kupi se glas", naveo je Đurković.

Dugovanja Doma zdravlja i Doma učenika za troškove grijanja u iznosu od 800.000 KM, odnosno 234.030 KM natjerala su socijalistu i PDP-ovu da se ponovo uključe u diskusiju, tokom koje su lokalnu vlast zapitali da li će svaki put kada neko ne plati grijanje zavlačiti ruku u džep građana.

Oštre kritike lokalnoj vlasti Gligorić je uputio kada se raspravljalo o odluci o usvajanju regulacionog plana za izgradnju poslovnog objekta sa ugostiteljskim, hotelskim i uslužnim sadržajima jer se, kaže, gradi tik pored rijeke Bosne u plavnom području, a isti projekat branio je Đurković.

"Kakve ima veze ovaj objekat s poplavom? U Lucernu, najljepšem gradu u tom dijelu Evrope, nasred jezera je autobuska stanica, i kolodvor, i tri etaže dole niže. Najljepši gradovi u Jugoslaviji, u Evropi, okićeni su objektima pored rijeka. Mi smo jedini grad u BiH koji slovi da smo na tri rijeke, a u stvari smo dva kilometra od rijeke. Mi se bojimo vode, te ljepote. To samo s Bogom trebamo biti dobro da nema poplave. One poplave nije mogao ni Putin, ni Obama, a Bog posebno nije mogao spriječiti", poručio je Đurković.