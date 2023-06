Slabiji zemljotres pogodio BiH

Zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihteru pogodio je u poslijepodnevnim satima Bosnu i Hercegovinu.

Kako javlja EMSC, epicentar zemljotresa je bio 37 kilometara od Mostara, odnosno devet kilometara od Gruda.

Zemljotres je bio na dubini od dva kilometra.

"Dobro jak, srećom kratak", "Zatreslo i to dobro", "I u Makarskoj se osjetio", "Jezivi zvuk, trešnja zgrade, kratko trajao" su samo neki od komentara na EMSC-u.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 15 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/srnUqbQqK6