Slabiji zemljotres u BiH

Novi zemljotres zabilježen je u Bosni i Hercegovini, javlja Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema prvim podacima, zemljotres se dogodio u 19:31 čas, a epicentar je, kako se navodi zabilježen na oko 30 kilometara sjeveroistočno od Velike Kladuše.

