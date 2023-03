Slabiji zemljotres u BiH

​Zemljotres magnitude 2,8 stepeni Rihterove skale registrovan je večeras sa epicentrom 48 kilometara sjeveroistočno od Mostara, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.

Potres je registrovan 33 kilometra sjeverazapadno od Foče.

Zemljotres je evidentiran u 21.05 časova.

Zemljotresi ove magnitude obično ne izazivaju materijalnu štetu.

