Slabiji zemljotres u BiH

Bosnu i Hercegovinu je u 12:46 pogodio zemljotres.

Epicentar je bio u mestu Semizovac, a jačina je bila 2,8 stepeni po Rihterovoj skali.

"Osjetilo se", "U Ilijašu se osjetilo", "Kratko, ali jako, Sarajevo", "Prvo se čula buka, a onda je baš jako zaljuljalo" su samo neki od komentara na stranici EMSC-a, prenosi Avaz.ba.

Kako pišu mediji, nema prijavljene materijalne štete, a ni povrijeđenih.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/mnqR2tqC0s