Sladić o padavinama koje su pogodile Austriju i Češku, otkrio imaju li građani BiH razloga za strah

SARAJEVO - Kontakt dvije vazdušne mase različitog porijekla i kontinuirani dotok vlage sa Crnog Mora preko Karpata donosi mnoštvo vlage te veće ohlađivanje vazduha koje je Češkoj Republici i Austriji naposlijtku i uzrokovalo poplave, napisao je na društvenim mrežama Nedim Sladić, bh. meteorolog.

Istakao je da je u protekla 24 časa na širem bečkom području palo više od 100 litara po kvadratnom metru, pri čemu pojedine okolne stanice mjere i duplo veće količine od navedene.

"Ciklona koja se nalazi nad Panonskom nizijom sada se zadržava centrom nad Vojvodinom te se sporo kreće retrogradno prema zapadu (umjesto očekivanog premještanja na istok), donoseći danas obilnije padavine ostatku Austrije. Osim padavina nastavlja i jak vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Vidimo da postoji i velika prostorna razlika u količini padavina (od gotovo tragova ili nimalo kiše u južnoj Štajerskoj, do potopa na sjeveroistoku Austrije), koju diktira alpsko područje, pa je Slovenija poprilično zanimljiva ovdje - ljubljanska kotlina također ima tek mjerljive tragove kiše", objavio je Sladić.

Pojašnjava da su ova područja pošteđena zbog "tzv. karavanškog fena, gdje se glavnina kondenzuje i samim tim padavine ispadaju sa navjetrinske strane Alpa, a potom spuštanjem poput slapa niz zavjetrinsku stranu planine usljed hidrauličkog skoka isušuje zrak putem generisanih turbulentnih vrtloga koja zbog svojeg geografskog položaja naročito pogoduje Ljubljani".

Dodao je da osim povremenih i kratkotrajno jakih udara sjeverca i sjeverozapadnjaka tokom nedjelje, BiH ne očekuje ništa više, te da nema razloga za zabrinutost.

On je juče i najavio da se od sinoć nad sjevernim dijelom Balkana očekuje jačanje sjeverca i sjeverozapadnjak, što je posljedica izražene razlike vazdušnog pritiska između povišenog nad Alpama i sniženog nad istokom Europe.

"Između ova dva izražena barička sistema, anticiklone (A) nad zapadom Europe i ciklonom (C) nad Panonskom nizijom, susreću se dvije različite zračne mase - toplije i vlažnije koja pristiže sa Crnog mora sa zadnje strane ciklone i hladne, arktičkog porijekla, koja se spušta na prednjoj strani sistema visokog zračnog pritiska. Na ivici oba sistema, pozicionirana nad Austrijom, Češkom i Slovačkom, razvija se izražena temperaturna razlika kao i veće ohlađivanje zraka, što uz stalni dotok vlage dovodi do pojačavanja padavina. Posljedično, uz jaku i kontinuiranu kišu usljed sporopokretnog poremećaja nad Panonskom nizijom, razvija se i sve jači vjetar koji će u ovim područjima (dijelovi Austrije, Slovačke i Češke Republike) imati udare i do 110 km/h", najavio je juče Sladić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.