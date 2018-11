Slavica ponosno "prkosi" mašinama: Koke nosilje izlegle skoro 500 pilića

U eri inkubatora za vještačko leženje pilića, Slavica Tegeltija iz Lubovačkog puta u Šipovu ponosno prkosi "mašinama" sa armijom od oko 500 pilića koje su izlegle njene domaće koke.

Ove godina priroda je bila vrlo naklonjena njenom jatu od 30-40 koka, pa je za razliku od prethodnih godina, kada je godišnje zahvaljujući svojim kokama dobijala tridesetak pilića, ove godine jato žutih pilića dostiglo skoro 500 komada, a ispod kvočke legla je i pačiće.

I sama se, kaže, iznenadila kad je vidjela koliko su joj se ove godine koke raskvocale, budući i da ih nema u toliko velikom broju, a cifra izleženih pilića, o kojima je uredno vodila evidenciju, motivisala ju je, jer joj ovaj posao očigledno ide od ruke.

"Nikad nisam mislila da će moje koke izleći tako puno pilića, jer sam prije samo za svoje potrebe stavljala jaja uglavnom za 20-30 pilića, ali ove godine one su toliko kvocale da je jedna koka i tri puta od proljeća ležala na jajima", priča Slavica, koja je inače zaposlena u jednoj lokalnoj fabrici.

Dodaje da je ove godine prodala oko 400 pilića, a ostale ostavila sebi.

"Najviše mi je izašlo 17 pilića, ali to zavisi, nekad iz svih jaja izađu pilići, nekad manje, uglavnom ja sam ove godine više nego iznenađena", kaže Slavica.

Prema njenim riječima, ima više vrsta domaćih koka, a jaja koja pod njih stavlja donosi od poznanika kod kojih primijeti lijepe koke.

Nije Slavica samo piliće legla pod kokama, već je pod kvočku stavljala i 10 pačjih jaja.

U njenom dvorištu prava atrakcija postala je koka iza koje se ponosno šepurilo sedam predivnih pačića.

Izazov za ovu vrijednu domaćicu biće prepeličja jaja, koja planira pod kokama da izleže za prijatelja kojem inkubatorska proizvodnja nije uspjela.

Posebne tajne, kaže Slavica, nema, a za armiju pilića od koki živičarki, koje hrani isključivo domaćom hranom, potrebne su samo ljubav i pažnja.

"Ovo stvarno moraš da voliš da bi pilići izlazili. Neko kaže da ne mogu da se izlegu pilići ako jaja stoje u frižideru, ali ja sam i to uspijevala, to nikakve veze nema. Sve je to samo čista ljubav", kaže Slavica, po čijem se imanju šetaju pas i mačka, a ima i četiri krave i svinje.

Budući da je zaposlena, a rad u domaćinstvu iziskuje dodatne obaveze, u brizi o životinjama joj pomaže muž.

Piliće je, kako kaže, prodavala u Šipovu i Mrkonjić Gradu po 1,5 KM, a na proljeće ponovo planira obogatiti dvorište malim žutim kljunovima, jer je sada već hladno za stavljanje jaja pod koke.

"Svi mi traže piliće jer vole domaće koke. Hrane se isključivo domaćim kukuruzom i puštene su da uvijek hodaju po dvorištu i kljuckaju po travi", kaže Slavica.

U njenom kokošinjcu postoje čak i kokoške koje nose zelena jaja, a sve to prava je poslastica za lisicu i orla koji joj često upadnu među koke i pokupe ono što je stvarala s puno ljubavi.

Ipak je sve to regulisala priroda, a ako je suditi po onome što joj je ove godine priroda podarila, s prvim toplim danima iduće godine njeno dvorište biće bogatije za još jednu armiju žutih pilića, pačića, a možda i prepelica.

Ko zna, možda dogodine ovako impozantne prirodne brojke i premaše ovogodišnje, jer Tegeltije su očigledno srećne ruke i punih srca.