Slaviši Blagojeviću hitno potrebno 20.000 evra za transplantaciju bubrega

PRNJAVOR - Slaviši Blagojeviću iz Prnjavora hitno je potrebno 20.000 evra za transplantaciju bubrega u Bjelorusiji zbog čega je pokrenuta velika humanitarna akcija u koju se uključila cijela lokalna zajednica, razna udruženja, kulturno-umjetnička društva, sportski klubovi.

Slaviša je rekao novinarima da je iz Minska dobio obavještenje da bi 29. aprila trebao biti na petodnevnoj medicinskoj obradi, nakon čega će, dok se ne pronađe kompatibilan organ, biti stavljen na listu čekanja.

"Treba mnogo vremena, novca i živaca za sve ovo, ali se nadam da ću uz pomoć dobrih ljudi koji su odlučili da pomognu uspjeti da riješim ovaj problem", istakao je Slaviša.

Prve probleme sa bubrezima ovaj Prnjavorčanin osjetio je još u sedmoj godini kada je imao dvije operacije. Vidljivijeg pomaka nije bilo do 2000. godine kada mu je operacijom u Kliničkom centru Srbije spašen samo desni bubreg.

"Doktor mi je rekao da je lijevi bubreg već uništen, da je veličine oraha i da se praktično osušio, dok je za desni bubreg koji je u tom trenutku imao funkciju oko 80 odsto rekao da će vremenom sve više slabiti", rekao je Slaviša.

Do naglog pogoršanja došlo je u oktobru prošle godine od kada je primoran da odlazi na dijalizu. Šansa za zdraviji život pojavila se u vidu operacije u Bjelorusiji gdje doktori daju šansu za oporavak do 97 odsto.

Predsjednik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske Aleksandar Radun pojasnio je da odlazak na dijalizu podrazumijeva višečasovni boravak na aparatima i to svaki drugi dan.

"To traje beskonačno dugo i ljudi postepeno propadaju, dan po dan. To zapravo i nije neki život nego prelazno rješenje do transplantacije i održavanje tih ljudi u životu jer aparat ne može da zamijeni bubreg", rekao je Radun.

On je istakao da je u Republici Srpskoj situacija sa srodnim donorima loša i bude ih najviše desetak godišnje.

"Vrlo teška i komplikovana situacija na kojoj treba mnogo više raditi jer nas na hemodijalizi ima oko hiljadu. LJudima se mora objasniti koliko je situacija loša jer ima slučajeva da jedan od roditelja neće da donira organ svom djetetu", naveo je Radun, prenosi Srna.

U Prnjavoru je već počelo prikupljanje sredstava za pomoć Slaviši da dobije ovu važnu životnu bitku. Donacije se mogu uplatiti i na žiro-račun Atos banke Banjaluka na ime Slaviša Blagojević broj 567-463-59004276-90, a iz inostranstva na devizni račun: BA 395674635417351394, SWIFT: SABRBA2B.

