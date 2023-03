Slavna skijašica na Jahorini, na stazi koja joj je donijela olimpijsko zlato

JAHORINA - Rukovodstvo Olimpijskog centra "Jahorina" organizovalo je svečani prijem za Paolu Magoni, koja je osvojila zlatnu medalju u trci slaloma na Zimskim olimpijskim igrama 1984. godine na Jahorini.

Iitalijanska skijašica i osvajačica medalje u trci slaloma 1984. godine, Paola Magoni višečasovnu posjetu planini započela na stazi Slalom, u Rajskoj dolini.

Na konferenciji za medije, upriličenoj u polaznoj stanici gondole Poljice, govorio je direktor Olimpijskog centra Jahorina, Dejan Ljevanić.

"Danas je našu planinu posetila istinska istorijska ličnost, gospođa Paola Magoni, koja je pre 39 godina na stazi Slalom učestvovala u trci slaloma i osvojila zlatnu medalju na tada održanim Zimskim olimpijskim igrama, ’84 godine. Za sam početak posete koja nam je priredila veliku radost obišli smo upravo stazu Slalom, na kojoj je Paola odnela najsjajnije odličje u disciplini slaloma, a na kojoj smo joj i zvanično poželeli dobrodošlicu. Pre nego smo vam se pridružili u gondoli Poljice, na putu ka ovamo mnogobrojna dečica i skijaši sa velikim osmehom na licima dočekali se Paolu, i to me jako raduje. Činjenica da su naši najmlađi posetioci jednako uzbuđeni kao mi odrasli, koji smo Paolu gledali na našim malim ekranima ili upravo na stazi Slalom, neverovatna je", poručio je Ljevnaić.

"Sada nas čeka panoramska vožnja gondolom Poljice i poseta Olimpijskom baru, kako bismo Paolu detaljnije upoznali sa našom planinom. Upravo će Paola moći povući najbolju paralelu između Jahorine nekada i sada, i nestrpljiv sam da čujem njene utiske. Oni koji vole skijanje i žive ovaj sport kao što to činimo mi, izuzetno se lako i dobro razumeju. Upravo zbog toga su posete kao što je ova toliko posebne, i nadam se da će ih u budućnosti biti sve više. Za sam kraj, dodao bih da veliku zahvalnost u realizaciji današnjeg, svečanog dočeka dugujem ski klubu 'Olimpik'", dodao je Ljevnaić.

Sa suzama u očima punim nostalgije, govorila je i Paola Magoni.

"Veliko hvala za poziv da još jednom posjetim skijalište koje pamtim po prelijepim uspomenama i najvećim uspjesima, ali prije svega hvala na emocijama koje ste mi svojim dočekom, ovog poslijepodneva, priredili. Toliko sam uzbuđena i emotivna da mi je čak malo teško i govoriti. Zaista nisam očekivala ovakvu dobrodošlicu, naročito nakon svih ovih godina. Moram da istaknem da je ovaj dan vrlo sličan danu kada sam osvojila zlatnu olimpijsku medalju, što me čini još emotivnijom. Svim srcem se zahvaljujem svima vama koji ste mi omogućili ovakav dan, jer ovakav prijem, moram da istaknem, u Italiji ne bih imala", kazala je Magonijeva tokom jučeranje posjete.

Ambasador Italije u BiH Marco Di Ruzza, rekao je: "Osjećam veliko zadovoljstvo što sam danas tu sa vama, učestvujući u ovoj predivnoj proslavi sporta, i prijateljstva, prije svega. Sjećam se kada su me organizatori cjelokupnog ovog događaja posjetili u ambasadi, kako bi m i približili detalje projekta. Entuzijastično sam prihvatio ideju da ambasada Italije u Bosni i Hercegovini bude dio ove inicijative".

On je dodao da su "ciljevi djelovanja ambasade jačanje odličnih odnosa dvije zemlje i kreacija alata za unapređenje socijalnih komponenti Bosne i Hercegovine i njenih novih, nadolazećih generacija".

Direktor ski centra Bjelašnica, Jasmin Mehić, ovom prilikom istakao je: "Lijepo je danas biti dio ove priče i lijepo je da vidimo da se na Bjelašnicu i Jahorinu vraćaju velike zvijezde. Pripremamo veliki povratak na Olimpijadu 1984 godine a ova posjeta olimpijske skijašice to adekvatno najavljuje. Za sljedeću sezonu proslavljamo 40 godina od olimpijade i potrudićemo se da to bude najsjajnija godišnjica do sada. Mislim da svi naši korisnici i skijaši vide da sada i Jahorina i Bjelašnica idu pravim putem te da će uskoro ovi ski centri biti nosioci turizma u BiH. Nadam se da ćemo u budućnosti organizovati još značajnije događaje te i da će nas posjećivati velika skijaška imena poput sjajne Paole Magoni."

Za sam kraj konferencije govorila je Edina Demirović, sekretar ski kluba "Olimpik", i iskazala zahvalnost zbog sjajno organizovanog dočeka na Jahorini i dodala: "U ime ski kluba Olimpik i trećeg po redu Telemach ski kampa želim da vas obavjestim da na Bjelašnici trenutno borave eminetna imena iz svijeta skijanja poput Ivice Kostelića, Kristian Ghedina i naravno Paola Magoni koji prenose svoje znanje djeci iz naših ski klubova. U četvrtak je zakazana trka na Bjelašnici i pozivam vas sve da nam se pridružite."

Iako se na konferenciji za medije održanoj juče na Jahorini sa velikom radošću, ali i nostalgijom, govorilo o događajima od prije skoro 40 godina, učesnici iste akcenat su stavili i na one događaje i projekte koji će oblikovati budućnost naše djece, te tom prilikom, 10 vrijednih mališana, učesnika akcije "Hiljadu skija za našu djecu", uručili zaslužene nagrade, skije.

Posjeta Paole nastavila se vožnjom gondolom Poljice do vrha planine i Olimpijskog bara, tokom koje se iz njenih kabina pružao sjajan pogled na formacijsko skijanje instruktora skijanja Jahorine, koji su ovim činom Paolu posebno pozdravili.

Tokom vožnje gondolom Poljice, direktor Olimpijskog centra Jahorina, Dejan Ljevanić, Paolu Magoni upoznao je sa činjenicom da svakodnevno na jahorinskim stazama skija više od 9.000 skijaša, no i da, s obzirom na kapacitet instalacija vertikalnog transporta od čak 31.000 skijaša na sat, na sjajno uvezanim stazama nema gužve.