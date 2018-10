Slijedi dogovor o kolektivnom ugovoru "Željeznica"?

BANJALUKA - Rukovodstvo "Željeznica RS" će imati rok od tri-četiri dana da razmotri primjedbe na Nacrt kolektivnog ugovora "Željeznica" te da nakon toga sva tri reprezentativna sindikata ovog preduzeća pozove na sastanak.

Potvrdio je ovo za "Nezavisne" Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara.

"Uprava 'Željeznica' je 8. oktobra poslala njihov nacrt kolektivnog ugovora, na koji ćemo mi dati primjedbe, a oni će imati rok od tri-četiri dana da to razmotre i pozovu nas na sastanak, kako bismo došli do tekstualnog dijela ugovora. Ukoliko to ne urade mi ćemo obavijestiti Konfederaciju sindikata RS i oni će odlučiti da li će se ići u proteste ili ne", rekao je Dobraš.

Izrazio je nadu da će do dogovora ipak doći.

Prema njegovim riječima, osim kolektivnog ugovora, ostali zahtjevi željezničara su ispoštovani.

"Stavljeno je van snage rješenje komisije za preispitivanje o reprezentativnosti u 'Željeznicama', tako da su tri sindikata i dalje reprezentativna", istakao je Dobraš.

Naglasio je da je, što se tiče aneksa ugovora o radu u "Željeznicama", Uprava sindikatima prezentovala da je to urađeno po zakonu ta da su ostavili mogućnost pojedinačnog prigovora radnika, kao i mogućnost da radnici reaguju tužbom ako smatraju da su oštećeni.

Naime, željezničari su na protestima održanim 1. oktobra na nekoliko željezničkih stanica u RS istakli da su pojedini radnici dobili i 100 KM manju platu te su tražili da se to ispravi.

Dobraš je istakao i da su na posljednjem sastanku s Upravom "Željeznica" dobili informacije o restrukturiranju i kreditu.

"Direktor je rekao da priča o likvidaciji pojedinih dijelova preduzeća neće biti realizovana", tvrdi Dobraš.

Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u "Željeznicama RS", istakao je da je Konfederacija sindikata RS prolongirala štrajk najavljivan za 4. oktobar.

"Mi smo taj sastanak s Upravom podržali, iako tu, po našem mišljenju, nije bilo nekog konkretnog dogovora", kaže Marin.