Slijepe niko ne vidi

BANJALUKA, SARAJEVO - Slijepe i slabovide osobe u BiH nailaze na niz prepreka, koje im onemogućavaju ispunjavanje osnovnih životnih potreba i često se osjećaju izolovano, poručuju udruženja slijepih širom BiH povodom Svjetskog dana bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra.

Fikret Zuko, predsjednik Saveza slijepih FBiH, kaže da su najčešći problemi s kojima se ova lica susreću prihvatanje sljepoće, nedostatak pomagala, pristupačnost i finansijska samostalnost.

"Osobe koje vid izgube u zrelijim godina, nakon završetka školovanja, moraju prvo da prihvate sljepoću. To je teško i za to je potrebno dosta truda i rada. Takođe, kada osoba izgubi vid to mora nečim zamijeniti, nekim pomagalima. Ona su skupa i u FBiH skoro niti jedan kanton ne obezbjeđuje ni ona elementarna", rekao je Zuko. Dodao je da, osim što su slijepim licima potrebna pomagala, neko ih mora naučiti i kako da ih ispravno koriste.

"Neko slijepe mora naučiti da koriste pomagala, a zakonom nigdje nije propisano ko će ih tome naučiti", objasnio je Zuko.

Naglašava da je treći najveći problem slijepih i slabovidih lica u BiH slaba pristupačnost, jer kada se projektuje izgradnja puteva ili zgrada ne uzimaju se u obzir potrebe slijepih i slabovidih lica.

"Centralni problem je što se ne poštuju principi obuhvaćeni Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, koji je BiH ratifikovala još 2010. godine. Tom konvencijom je propisano da je država dužna da, kada rješava nešto što je u interesu osoba s invaliditetom, uključi te osobe u rješavanje problema", kazao je Zuko.

Dodaje da ima malih i sporih pozitivnih pomaka u vidu veće zaposlenosti slijepih i slabovidih, ali da su uslovi daleko od idealnih.

"Slijepima nije zagarantovan socijalni minimum, čak i ako se zaposle primaju najniže plate. Novac koji dobiju za tuđu njegu i pomoć koriste za preživljavanje. Ovo je mali i ne baš idealan pomak, ali primjetno je da je veći broj slijepih zaposlen u posljednjih nekoliko godina", rekao je Zuko.

Gradski savez slijepih Banjaluka je, zbog tehničkih razloga, Svjetski dan bijelog štapa organizovao ranije, u petak, šetnjom kroz grad i kulturno-umjetničkim programom.

Miroslav Mandić, predsjednik Gradske organizacije slijepih Banjaluka, kaže da se ovaj dan već tradicionalno obilježava svake godine te da su se potrudili da ga ove godine obilježe na drugačiji način.

"Insistiramo da se položaj slijepih i slabovidih lica u društvu popravi, to radimo s manje ili više uspjeha. Ističemo egzistencijalne probleme ovih lica, njihovog školovanja, zapošljavanja i socijalne probleme. Takođe, imamo i velike probleme s arhitektonskim barijerama, na koje skrećemo pažnju. Nadamo se da će se u budućnosti više pažnje posvetiti potrebama i problemima slijepih i slabovidih lica", rekao je Mandić.

Miladin Dragojević iz Čelinca, član Gradske organizacije slijepih Banjaluka, kaže da mu je trebalo godinu dana da se suoči sa svojom sljepoćom, ali da mu je pomogla podrška porodice.

"Zajednica ne daje mnogo mogućnosti slijepim i slabovidim osobama. Sve što želite da postignete u životu morate sami, svaka slijepa osoba je drugačija i sama za sebe mora da se bori", rekao je Dragojević i dodao da se trudi da što manje zavisi od drugih.