Slijepi i slabovidi počinju edukaciju za fizioterapeute

TUZLA - Udruženje građana oštećenog vida Tuzla započelo je projekat stručnog usavršavanja i edukacije nezaposlenih slijepih i slabovidih fizioterapeuta kako bi mogli naći radni angažman.

Projekat obuhvata različite vrste masaža, promotivne aktivnosti, okrugle stolove itd.

Za edukaciju nezaposlenih slijepih i slabovidih fizioterapeuta prijavilo se 15 osoba, a među njima i Tima Halilović.

Ona je, inače, fizioterapeutski tehničar te diplomirani socijalni radnik.

"Nama su nepristupačne edukacije i doedukacije u redovnim uslovima na koje idu osobe bez oštećenja vida. Razlozi za to su vjerovatno neinformiranost i poslodavaca i građana za pristup slijepim osobama, o mogućnostima slijepih osoba", priča Halilovićeva te dodaje da postoje i velike predrasude poslodavaca.

One su razlog, navodi ona, što se ova populacija stanovništva ne uspijeva zaposliti ni u privatnim klinikama koje se bave fizikalnom terapijom.

Planira da se educira za nekoliko vrsta masaža.

"Maderoterapija, anticelulitna, sportska masaža, refleksomasaža... Želimo se doeducirati i postati konkurentniji na tržištu rada i, ako mognemo, nešto samostalno pokrenuti", optimistično kaže Halilovićeva.

Upoznati što više vrsta masaža i raznih tehnika, cilj je Edina Babovića, studenta sa Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta iz Tuzle.

"Upravo ova edukacija mi može pomoći da nakon diplomiranja lakše dođem do posla i da lakše konkurišem na to tržištu rada", rekao je on.

Edukacije će trajati deset dana, a sami učesnici predlagat će ono što žele usavršiti.

"Mi smo inicijalno naveli neke vrste masaža, a naglasak će se staviti na ono što je potrebnije. Na nekoj masaži će trebati da se zadrže dan ili dva, a na nekoj možda tri. Već je održan sastanak sa grupom slijepih i slabovidih fizioterapeuta na kojem smo razgovarali", pojasnila je Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, i dodala da je u toku prikupljanje ponuda za nabavku stola za masažu te edukatora i fizioterapeuta sa iskustvom.