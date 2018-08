Sljedeće sedmice temperature do 36 stepeni i nestabilno vrijeme

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme danas uz malu do umjerenu oblačnost, a do kraja dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina.

Temperature u 14 sati iznosile su na Bjelašnici 14, Ivan Sedlu 25, Bihaću i Srebrenici 27, Sarajevu 28, Bugojnom, Gradačcu, Livnu, Sanskom Mostu i Doboju 29, Tuzli, Banjaluci, i Prijedoru 30, Brčkom, Bijeljini i Višegradu 31, a Trebinju i Bileći 32 stepena Celzijusa.

Sutra se u većem dijelu zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. Umjerena oblačnost tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, zapadnim, jugozapadnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar u većem dijelu zemlje slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature iznosiće od 16 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak će vrijeme biti pretežno sunčano. Umjeren porast naoblačenja tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, zapadnim, jugozapadnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove. U većem dijelu zemlje duvaće slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od 16 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz Federalnog hidrometerološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima porast naoblačenja u većem dijelu Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature iznosiće od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

U srijedu u većem dijelu zemlje vrijeme će biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature biće od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, očekuje se uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 26 do 31, na jugu od 30 do 35 stepeni Celzijusa.