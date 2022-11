Slučaj Trgovska gora: "Više od 250.000 građana neće trpjeti zavlačenja države"

SARAJEVO, NOVI GRAD - Savjet ministara BiH je prošle sedmice konačno jednoglasno usvojio Strategiju pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, koju je Pravni tim uradio još polovinom godine.

Ova lokacija, koja se nalazi u opštini Dvor na Uni, udaljena je samo 800 metara od rijeke Une i jedan kilometar od vodozahvata Novi Grad i istoimene opštine iz kojeg vodu pije više od 15.000 građana.

U saopštenju Savjeta ministara BiH se ističe da je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa jednoglasno usvojena ova strategija.

"Strategijom za Trgovsku goru institucije u BiH dobijaju dokument koji sadrži pravne argumente i mehanizme u nastojanju da se spriječi odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva u kasarni 'Čerkezovac' na granici s BiH i na taj način se otklone katastrofalne posljedice po život i zdravlje za oko 250.000 građana u BiH. Strategija sadrži sveobuhvatnu pravnu analizu. Istovremeno se daju smjernice institucijama u BiH za planiranje, utvrđivanje i implementaciju daljih aktivnosti koje uključuju pravne lijekove i pojačan angažman bh. diplomatije", saopštili su iz Savjeta ministara.

Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada, rekao je da je neshvatljivo da je Strategija pravne zaštite tek sada došla na red za glasanje, s obzirom na to da je završena sredinom godine.

"U jednu ruku to govori o tome da su mnoge teme u BiH bitnije od života građana, a u drugu ruku da imamo nemali broj ljudi na odgovornim pozicijama koji i dalje ne shvataju da težina njihovog rada ili nerada je nešto što može uticati na narednih deset generacija. Pravna strategija ima osjetan broj nesavršenosti koje su posljedice različitih kompromisa koji su se postigli u izradi. Ključno je da hitno kreiramo akcioni plan koji će dati precizne rokove, ko radi i šta, u kom periodu i kojim resursima. Moramo definisati konkretne aktivnosti, a ne dopustiti da imamo uopštene planove bez detaljno definisane putanje", istakao je Crnković.

Dodao je da je zabrinut kako će postizborni period uticati na percepciju slučaja "Trgovska gora", ali da neće tolerisati zavlačenja.

"Vrijeme je da posložimo stvari i krenemo u konkretizaciju, o kojoj će građani morati biti transparentno i redovno izvještavani. Mi možemo i moramo odbraniti rijeku Unu, više od 250.000 ljudi živi ovdje i buduće generacije koje će živjeti, ali moramo posložiti prioritete, odvojiti žito od kukolja i braniti život jer nemamo drugog izbora. Moramo očekivati veći diplomatski angažman države. Kako je moguće da imamo slučaj koji traje preko 20 godina, a nemamo nijednu zemlju na svijetu koja je stala uz BiH. Nakon diplomatskog angažmana, moramo stvoriti uslove za pravnu odbranu", naglasio je Crnković.

Nemanja Galić, član Pravnog tima, kazao je za "Nezavisne" da se pravnom strategijom nastavljaju aktivnosti države kroz rad međunarodnih organizacija koje se bave ovim pitanjem, te bilateralnim konsultacijama s Hrvatskom.

"Očekujem da se pokrenu konsultacije s Hrvatskom, ima nekoliko konvencija koje se bave tim pitanjima i mi smo to predvidjeli u strategiji i dali uputstva kome se sve država može obratiti. Sada je do državnih organa da odluče kojim će putem da idu. Mi smo dali smjernice i u zavisnosti od ishoda svih tih postupaka ostaju i one procedure koje se najviše pominju u javnosti, a to su arbitraža i eventualno neka tužba pred međunarodnim sudovima, ali ti mehanizmi imaju nekih svojih procesnih prepreka da bi se to tek tako pokrenulo. Nadam se i očekujem da će sada doći do jačeg angažmana države po ovom pitanju jer smo vidjeli da je pravna strategija jednoglasno usvojena", zaključio je Galić.