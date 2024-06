Slučajevi seksualnog nasilja u sukobima dosegli zastrašujuće visoke brojke

SARAJEVO - Usljed naleta sukoba širom svijeta, slučajevi seksualnog nasilja u sukobima dosegnuli su zastrašujuće visoke brojke, skočivši za 50 odsto od 2022. do 2023. godine. Žene i djevojčice su napadnute i silovane, prisiljavane na brak i seksualno ropstvo, istakla je Natalija Kanem, izvršna direktorica UNFPA, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima, 19. juna.

Ona ističe da žene rijetko započinju ratove, ali često u njima najviše pate, jer su protjerane iz svog doma, odvojene od porodice, lišene sredstava za život i izložene nasilju.

"Njihova tijela nikada ne bi trebala biti bojna polja, ali to postaju kada se seksualno nasilje namjerno koristi tokom sukoba kako bi se one i njihove zajednice dodatno terorizirale. One se moraju nositi s teškim posljedicama koje mogu trajati cijeli život, uključujući posttraumatski stres, spolno prenosive infekcije, društvenu stigmu i izolaciju, fizičke ozljede i neželjenu trudnoću", kazala je Kanem.

Kako kaže, većina slučajeva seksualnog nasilja počinjena je nad ženskim osobama,a jednu trećinu njih čine djevojčice, s tim da su sve češće na meti žene koje brane ljudska prava i pružaju usluge na prvoj liniji.

"Seksualno nasilje u sukobu je ratni zločin, zločin koji ušutkava glasove koji mole za mir. Ta šutnja samo se produbljuje, kada oni koji naglas govore protiv neobuzdanih povreda prava dobiju malu podršku. Tragično je to što će velika većina slučajeva seksualnog nasilja u sukobima ostati neprijavljena, dok će mali broj biti procesuiran. Veliki broj počinitelja ostat će na slobodi i tako ovjekovječiti nekažnjivost. U međuvremenu, preživjele osobe prečesto ostaju s oskudnim resursima za zacjeljivanje tjelesnih i psihičkih rana, posebno tamo gdje su zbog namjernih napada na zdravstvene ustanove zajednice ostavljene bez spasonosnih usluga", dodaje Kanem.

Dodaje da je u 2023. godini UNFPA osigurao zaštitu od rodno zasnovanog nasilja za oko šest miliona ljudi u 50 zemalja pogođenih krizom, a više od 1.800 sigurnih kuća nudilo je ženama i djevojčicama emocionalno i fizičko utočište.

"Moramo povećati usluge kako bismo zadovoljili potrebe i zaštitili prava još većeg broja preživjelih, a kako bi se to postiglo, ključno je zatvoriti golemi jaz u financiranju koji stoji na putu napretka. Trenutno je manje od 15 odsto sredstava potrebnih za osnovne usluge prevencije i zaštite dostupno za odgovor na rodno zasnovano nasilje u kriznim situacijama", kazala je ona.

Naglašava da će trajni mir biti moguć samo kada u ime preživjelih seksualnog nasilja ućutkamo oružje i kada stvorimo svijet u kojem će žene i djevojčice moći ispričati svoju istinu i živjeti dostojanstveno i sigurno.

