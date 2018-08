Smanjen rod koštunjavog voća: Vrijeme stucalo orah

BANJALUKA - Orah je ove godine pretrpio veliku štetu i ovogodišnji rod ovog koštunjavog voća je podbacio, saglasni su voćari.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, ističe da je ove godine orah izuzetno dobro rodio, ali da je krajnji rezultat veoma loš.

"Orah je pretrpio veliku štetu od posljednjih vrućina. Pored manjeg roda, orah je i veoma lošeg kvaliteta, jer su bile visoke temperature i nedostatak vode, što nikako nije pogodovalo ovoj voćki", kazao je Dojčinović.

Dodao je da iako se ove godine ne očekuje veliki rod, ipak se ne može očekivati da dođe do nekog značajnog skoka cijene ovog jezgričavog voća.

"Imamo veliki pritisak iz uvoza, uglavnom iz Turske, tako da ne možemo očekivati veću cijenu. Realno, i sada su visoke cijene ovog voća. Za kilogram je potrebno izdvojiti od 18 do 20 KM, a ponekada čak i više", pojasnio je Dojčinović.

Prema njegovim riječima, malo je voćara koji se odluče na uzgajanje oraha jer je to voćarska kultura koja iziskuje velike troškove.

"Potrebno je veliko ulaganje, jer ako ćemo uzeti dobar sadni materijal koji je kalemljen, i da nije na divljim podlogama, to je po jednoj sadnica od 30 do 35 KM. Onda se čeka desetak godina da bi imao rod", kazao je Dojčinović i dodao da je upravo to razlog zbog čega je na prostoru RS znatno manji broj hektra pod orahom nego pod drugim voćem.

"Mada je, za razliku od drugih kultura, prednost uzgoja oraha to što nema dodatnih ulaganja, pa ako se neke godine i dogodi da nema uroda, tada nema ni gubitaka, za razliku od uzgoja jabuka, krušaka, kukuruza, pšenice i ostalih kultura, gdje se moraju uložiti znatna sredstva", kaže Dojčinović.

Nikola Vukota, voćar iz Gradiške, ističe da nema mnogo zasađenih stabala oraha, tek nekoliko pojedinačnih.

"Svi oni koji nisu vršili tretiranje oraha imaju veliku štetu u smislu bolesti. Ali je ove godine i loše vrijeme doprinijelo da bude umanjen prinos ove voćke", kazao je Vukota i istakao da voćari naredne godine ne mogu uopšte očekivati rod ovog voća.

"List na stablima je sada već pao ili je u fazi opadanja, tako da nema stvaranja potencijala za narednu godinu", dodao je Vukota.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, ističe kako je ove godine očekivan vrlo visok rod voća, ali da je podbacio.

"Godina je 'ponijela' lijepo, ali u zadnje vrijeme nagli porast temperatura, a prije toga onaj dugi kišni period, uzrkovao je opadanje velikog broja plodova", ističe Marinković.

I voćari iz FBiH takođe kažu da je loše vrijeme uticalo da ovogodišnji rod oraha.

"Ove godine vrijeme je bilo loše za sve voćarske, ali i povrtarske kulture, sem za kukuruz", kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Lješnik bolje rodio

Voćari ističu da je berba lješnika skoro završena i da je rod mnogo bolji nego kod oraha.

"Još je ostala samo kasna sorta. Skoro je završena berba lješnka. Opadaju sami i nešto malo je ostalo, neznatne količine, ali je rod mnogo veći i kvalitetniji nego kod oraha", kazao je Dojčinović.