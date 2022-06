Smanjena vidiljivost u kotlinama i duž rijeka

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) na većini puteva kolovozi su mokri i klizavi, a u kotlinama, duž rijeka i preko planinskih prevoja mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle i niske oblačnosti, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Režim saobraćaja izmijenjen je na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa (Žirovina) zbog izgradnji kružne raskrsnice, kao i na dionici regionalnog puta Prijedor tri-entitetska granica (Stara Rijeka) za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika Ljubija.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te zbog radova na regionalnim pravcima entitetska granica Ćesim-Pridvorci i Teslić dva-Teslić tri entitetska granica Podjezera.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo dva, kao i na dijelu pravca Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu Čelinac-Ukrina.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Rudanka-Doboj zbog radova na spoju sa prilaznim putem prema petlji Rudanka na auto-putu, te na dionici regionalnih puteva Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, i na pravcu Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na regionalčnom pravcu Jezero-Šipovo, te Šipovo-entitetska granica (Novo Selo).

Jednom kolovoznom trakom naizmjenično zbog radova saobraćaj se odvija na magistralnom putu Bijeljina-Šepak, te zbog aktiviranog klizišta na pravcu Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na regionalnim putevima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog deminiranja na snazi su polučasovne obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, od 8.00 do 14.00 časova na pravcu Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, te na regionalnom putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zbog opasnosti od pojave klizišta zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretnjake između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog odrona je obustavljen saobraćaj u Novom Gradu u Ulici Osmana Đikića, a u Funkciji su alternativni putni pravci.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Banj brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-entitetska granica Karuše, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, te Doboj-auto-put-Banjaluka-Prijedor entitetska granica Koprivna.

U FBiH na snazi je obustava saobraćaja svaki dan, osim nedjelje i praznika, na dionici Buna-Počitelj, u mjestu Ševaš NJive, od 9.00 do 12.15 časova, od 13.15 do 15.00 časova i od 17.00 do 19.00 časova, a za to vrijem

vozila će se preusmjervati na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Aktuelni su radovi i na pravcima Konjic-Jablanica (tunel Crnaja), Donji VakuF-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Ripač-Dubovsko i Šamac-Orašje (dionica Grebnice-Bazik).

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja, a prelaz Krstac na granici sa Crnom Gorom na pravcu Gacko-Nikšić otvoren je do 30. septembra.