Smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim i klizavim kolovozima, ponegdje uz smanjenu vidljivost zbog niske oblačnosti.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju da je povećana opasnost i od odrona kamenja i zemlje na kolovoz i pozivaju na maksimalno opreznu vožnju.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Na dionici magistralnog puta Zableće - Čađavica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta.

Saobraćaj je u tunelu "Dragoraj" na ovoj dionici puta obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini tunela.

Za sutra su najavljeni minerski radovi na dionici magistralnog puta Trnovo - Sarajevo, na lokalitetu male hidroelektrane "Krupac", opština Istočna Ilidža, zbog čega će biti obustavljen saobraćaj, maksimalno po 10 minuta, u vremenu od 9.00 do 10.00, od 12.00 do 14.00 i od 14.00 do 16.00 časova.

Na ovom lokalitetu u toku je izgradnja male hidroelektrane na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac - granica Republike Srpske/Bogatići/, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog radova, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Banjaluka/Rebrovac/ - Čelinac u mjestu Vrbanja.

Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično svakim danom od 7.00 do 17.00 časova i vozače mole da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan - Gornja Vijaka jedan i dionici Gornja Vijaka jedan - Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na mostovima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na mostu Gornja Vijaka jedan i vozila se preusmjeravanju na regionalni put.

Zbog radova na magistralnom putu Karakaj dva - Drinjača izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa iz AMS mole vozače da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Šekovići - Donje Caparde izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja i vozačima iz AMS skreću pažnju da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Tedin Han – granica Republike Srpske/FBiH /Križ/ zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Iz AMS vozačima skreću pažnju da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova na postavljanju inteligentnih transportnih sistema /ITS/ izmijenjen je režim saobraćaja na dionici auto-puta Gradiška – Banjaluka, a za vrijeme izvođenja radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom.

Na magistralnom putu u Vlasenici izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na izgradnji poslovnog objekta, pa vozačima iz AMS skreću pažnju da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku su radovi na modernizaciji sistema javne rasvjete u gradu Prijedoru na magistalnim i regionalnim putevima.

U toku je izgradnja male hidroelektrane, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik.

U toku su radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš - Kneževo, u mjestu Živinice, radnim danima od 7.00 do 17.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju maksimalno pet minuta.

Zbog radova na magistralnom putu Drinjača - Milići - Vlasenica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa vozače iz AMS mole da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva - Srpske Toplice, za vrijeme izvođenja radova na izgradnji mosta preko rijeke Vrbas, mijenja se režim saobraćaja i reguliše privremenom signalizacijom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Pelagićevo - Gradačac u mjestu Turić Prosjek povremene su obustave saobraćaja u vremenu od 8.05 do 15.05 časova.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod - Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.15 do 15.05 časova radnim danima povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, na deminerskom radilištu "Gornji Božinci" u vremenu od 8.15 do 15.05 časova radnim danima povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na raskrsnici na spoju auto-puta Banjaluka - Doboj i magistralnog puta Johovac - Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Johovac-Rudanka.

Na istom magistralnom putu, ali na dionici Modriča jedan - Vukosavlje /Jakeš/ - Podnovlje - Šešlije - Johovac - Rudanka - Doboj - granica Republike Srpske/FBiH /Karuše/, zbog radova na kolovozu izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik - Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom.

Na regionalnom putu Ukrina - Klupe, u mjestu Šnjegotina u toku su radovi na rekonstrukciji puta i 2. mosta, zbog čega se saobraćaj na mjestu izvođenja radova odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog klizišta jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se zbog klizišta odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Zbog klizišta, na lokalnom putu Svodna - Brezici, na području opštine Novi Grad saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na regionalnom putu Površnice - Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare - Priboj - Banj Brdo.

Na području Federacije BiH saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu "Jasen" na putu Prozor - Jablanica.

Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila teža od 7,5 tona, sa izuzetkom autobusa, usmjeravaju na alternativne pravce Mostar - Široki Brijeg - Posušje - Tomislavgrad - Kupres - Bugojno i Mostar - Sarajevo - Busovača - Novi Travnik - Bugojno.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na putu Jošanica - Rajlovac, kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Sporije saobraćanje zbog radova moguće je na dionicama Olovo - Kladanj u mjestu Olovske Luke, Vitez - Travnik u mjestu Bila, Maglaj - Doboj i Livno - Kamensko.

Na magistralnom putu Nemila - tunel "Vranduk", zbog radova na gradilištu budućeg auto-puta, obustavlja se saobraćaj od 0.30 do 5.00 časova.

Za vrijeme obustave putnička vozila koriste lokalnu obilaznicu, dok vozila teža od 7,5 tona koriste alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.

Od 23.00 do 8.00 časova na relaciji Doljani - Žitomislići - Buna - Podveležje kreće se vangabaritni prevoz.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova. Na graničnom prelazu Metaljka na putu Čajniče-Pljevlja moguć je ulazak u Crnu Goru u vremenu od 7.00 do 19.00 časova.

Srbija je otvorila svoje granične prelaze sa BiH bez neophodnog testa na virus korona.

Građani BiH mogu ući u Srbiju u tranzitu kroz Hrvatsku ne dužem od 12 časova, bez testa na virus korona.

BiH otvorila je granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a odluka se odnosi samo na građane te tri zemlje.

Ulazak u BiH za strane državljane omogućen je uz negativan PCR /pi-si-ar/test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni pi-si-ar, "Elisa" ili "Eclia" test star maksimalno 72 časa.

Djeca do pet godina ne moraju imati urađen jedan od navedenih testova kako bi ušli u Crnu Goru.