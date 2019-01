Urednica BHT-a demantovala da je smijenjena

​Novinarka Svjetlana Topalić demantovala je informacije da je smijenjena s mjesta urednice i voditeljke Dnevnika na BHT1.

Urednica i voditeljka Dnevnika je na svom Twitter profilu napisala da nije smijenjena kako su to prenijeli federalni mediji.

Naime, portal Klix je objavio kako je Topalićeva smijenjena sa mjesta urednika i voditelja Dnevinika, a da će karijeru nastaviti na web portalu BHT-a.

"Nisam smijenjena. Ja sam tražila prelazak na portal zbog privatnih razloga. To što su napisali uopšte nije istina", rekla je je Topalićeva, prenosi mondo.

Ovo je za mondo.ba potvrdio i urednik BHRT, Marko Radoja, na čiju se izjavu sinoć pozvao portal Klix objavljujući vijest o navodnoj smjeni.

''Istina je da je ona samoinicijativno podnijela zahtjev u prošli ponedjeljak prije sedam dana. Zamolila me kako je rekla, iz privatnih razloga, da pređe na web. Ona je to tražila i dva mjeseca prije 9. januara, Međutim, čekalo se da se ja vratim sa godišnjeg odmora da to realizujemo. Tako da je sada ispalo da je to urađeno zbog 9. januara, što apsolutno nema nikakve veze'', objašnjava Radoja.

Topalić je 9. januara na svom Twitter profilu napisala "Srećan ti rođendan, Republiko".

Nakon napada koji su dolazili od strane medija iz FBiH i prijetnji smrću, Svjetlana je svoju čestitku uputila još jednom: "Hoćete opet: srećan ti rođendan, Republiko"

Nedugo zatim oglasio se i Javni servis BHRT poručujući da će ispitati cijeli slučaj.

"BHRT će, u skladu s postojećim internim aktima koji propisuju ponašanje i istupe zaposlenika na društvenim mrežama, ispitati sve činjenice vezane za objave naših uposlenika na privatnim profilima društvenih mreža, a povodom obilježavanja Dana Republike Srpske", naveli su iz javnog servisa.