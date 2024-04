Snažan ciklon stiže preko Jadrana: Region se sprema za promjenu vremena

U toku noći i sutrašnjeg dana preko južnog i srednjeg dijela Jadranskog mora premještaće se snažan ciklon, a on će drugog dana vikenda donijeti promjenu vremena u regionu.

U RS i FBiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa padavinama, uz temperaturu vazduha do 12 stepeni Celzijusovih.

Ujutro i prije podne biće hladnije i oblačno uz jaču kišu, a u brdsko-planinskim predjelima padaće snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Susnježica i snijeg će ponegdje padati i u nižim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveroistoku, u Semberiji, padaće slaba kiša.

U drugom dijelu dana padavine će slabiti i prestati prvo na zapadu, a zatim i na jugu i istoku.

Duvaće umjeren vjetar, na jugu i planinama i jak, sjeverni, koji će postepeno slabiti u drugom dijelu dana.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od pet na jugoistoku do 12 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od jedan Celzijusov stepen.

U većini krajeva danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a do kraja dana očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako prenosi Telegraf ciklon koji dolazi sa Jadrana će na svom putu ka severoistoku preći preko Srbije i direktno pogoditi i Crnu Goru.

U Crnoj Gori već tokom večeri slijedi jače naoblačenje sa kišom.

U toku noći i u nedelju ujutro širom Crne Gore očekuju se veoma obilne padavine.

U planinama na sjeveru očekuje se snijeg. Snijeg bi padao iznad 1.000 metara i palo bi i do 20 centimetara snijega, a tokom jutra snijeg bi se spustio i u niže predjele sjeverne Crne Gore, pa bi zabijelio čak i gradove.

