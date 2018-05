Snažan led, pa sunce u Banjaluci

BANJALUKA - Područje Banjaluke danas je zahvatilo snažno nevrijeme, a u pojedinim dijelovima padao je i grad veličine lješnika.

Nakon obilne kiše praće grmljavinom, počeo je led koji je padao desetak minuta, a ovo je drugi put u desetak dana da je grad zahvatio Banjaluku.

Poslije grada i kiše, u Banjaluci je počelo da se razvedrava.

Inače, Hidrometeorološki zavod Republike Srpske za sutra je najavio da će biti upaljen narandžasti meteoalarm u pet regija.

Alarm će biti upaljen u banjalučkoj, tuzlanskoj, livanjskoj, sarajevskoj i višegradskoj regiji.

U tuzlanskoj, sarajevskoj i livanjskoj regiji, prema prognozi meteorologa, očekuje se grmljavina, a postoje uslovi za pojavu grada.

Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 stepena.

Prije nekoliko dana protivgradna zaštita dejstvovala je sa 75 raketa iznad Prijedora, Banjaluke, Srpca, Gradiške, Doboja, Modriče i Bijeljine.