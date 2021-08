Snažan zemljotres zatresao je Banjaluku.

Evropsko-mediteranski seoizmološki centar na svom sajtu naveo je da je potres bio magnitude 3,9, a epicentar je 12 km sjeveroistočno od Banjaluke, na dubini od 10 km.

Građani su osjetili jače podrhtavanje tla, a još nema podataka o eventualnoj šteti.

