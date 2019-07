Snažni pljuskovi zahvatili pojedine dijelove BiH

SARAJEVO - Kiša pomiješana sa grmljavinom pogodila je dijelove Bosne i Hercegovine.

U poslijepodnevnim satima pljusak i olujni vjetar pogodio je centralne dijelove zemlje.

Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblačenja što je u većem dijelu uslovilo lokalne pljuskove i grmljavinu.

Temperature u 14 sati: Bjelašnica 18, Doboj 25, Gradačac, Ivan-sedlo 27, Banjaluka 29, Bugojno, Livno, Srebrenica 30, Neum, Trebinje 31, Brčko, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla, Zvornik, Prijedor 32, Grude, Široki Brijeg, Bijeljina 33, Bihać, Zenica 34 i Mostar 36 stepeni.

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme.

Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblačenja ponegdje može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. Jutarnje temperature kretaće se od 16 do 23, na jugu od 20 do 26, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

