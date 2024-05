Snažno nevrijeme pogodilo dijelove BiH

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, jakim vjetrom i gradom pogodilo je okolinu Mrkonjić Grada, Kneževa, Bugojna i Viteza.

Prema najavama, nevrijeme se kreće prema istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

Iz Bugojna dolaze fotografije na kojima se može vidjeti grad koji je padao, ali i usjevi koji su uništeni za pet minuta.

Prema prognozi Federalnog meteorološkog zavoda, u BiH se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima.

Tokom dana će biti takođe nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguća i pojava grada.

Jutarnja temperatura zraka biće od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu i sjeveroistoku Bosne do 30 stepeni, prenosi Klix.

