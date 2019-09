Snažno nevrijeme zahvatilo Banjaluku

BANJALUKA - Nakon sunčanog i toplog prvog dijela dana najveći grad Republike Srpske zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno vjetrom i grmljavinom.

U poslijepodnevnim satima u dijelovima Banjaluke je počela da pada jaka kiša, a pratila ju je gotovo neprestana grmljavina i snažan vjetar.

Meteorolozi su za početak septembra najavili promjenu vremena i osvježenje.

Sutra se u jutarnjim satima i prije podne, u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postepeno naoblačenje sa zapada uslovljavaće će padavine.

Kiša, pljuskovi i grmljavina se najprije očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, gdje će biti i intenzivniji. Krajem dana i tokom noći, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.