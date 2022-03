Snijeg i jutarnji minusi i naredne sedmice

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U Bosni će padati slab snijeg, a u Hercegovini povremeno malo kiše može pasti na krajnjem jugu i jugoistoku, a slab snijeg na istoku u jutarnjim satima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od osam do 12°C.

U utorak, 8. marta, u Bosni će, prema prognozi, biti pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom. U većem dijelu Hercegovine očekuje se razvedravanje. Oblačno će se zadržati na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.

U srijedu, prema prognozi Zavoda, u Bosni će veći dio dana biti pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti očekuje se u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme, a više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -7 i -2°C, na jugu do 3°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -1 i 4°C, na jugu do 9°C.