Snijeg, kiša i niže temperature naredne dvije sedmice u BiH

BANJALUKA - Nestabilne vremenske prilike preovladavat će u Bosni i Hercegovini u narednih petnaest dana, navodi se u dugoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U periodu od 19. do 27. marta na planinama BiH očekuju se padavine u vidu snijega, dok je susnježica i kiša moguća u nižim, brdskim i ravničarskim, predjelima, a u Hercegovini prognozira se umjerena do slaba kiša.

Od 27. marta do 3. aprila prognozira se nestabilan period sa kišom širom naše zemlje.

U pogledu temperaturnog režima prognozira se hladniji period od 19. do 25. marta i nešto topliji od 26. marta do 3. aprila.

U hladnijem periodu jutarnje temperature vazduha u BiH se očekuju od -3 do 2, a u Hercegovini od 3 do 8 °C. Dnevne temperature se prognoziraju od 0 do 5, a u Hercegovini od 5 do 10 °C.

U drugom, toplijem, periodu jutarnje temperature u BiH se očekuju od 1 do 6, a u Hercegovini od 4 do 9 °C. Dnevne temperature vazduha u BiH se očekuju oko 12, a u Hercegovini oko 15 °C, navedeno je u saopštenju Federalnog hidrometerološkog zavoda.