Snijeg najveći u Mrkonjić Gradu i Zvorniku

SARAJEVO - Nakon natprosječno visokih temperatura koje su preovladavale proteklih dana u Bosni i Hercegovini, svježiji vazduh donio je prvi ovosezonski snijeg koji je zabijelio veliki broj bh. gradova.

Snijeg pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, a kiša na jugu zemlje.

U Mrkonjić Gradu i Zvorniku jutros je izmjereno 20 centimetara snježnog pokrivača, u Tuzli 12, u Jajcu i Livnu devet, na Bjelašnici osam, u Bihaću šest, u Zenici četiri, Sarajevu tri, dok su u Banjaluci izmjerena dva centrimetra snijega. Visina snijega u Han Pijesku iznosi 9, Ivan Sedlu 9, Sokocu 8, Novom Gradu 2, Bugojnu 4, Čemernom 4 i Sanskom Mostu 4 centimetra.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) prijepodne će oblačno sa snijegom biti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, a na jugu kiša.

Od poslijepodnevnih sati na sjeveru djelimično smanjenje oblačnosti, a na jugu razvedravanje.

Foto: NN

Vjetar na sjeveru slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na jugu umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha između nula i pet, na jugu zemlje do deset stepeni Celzijusovih.

U većem dijelu zemlje u srijedu ujutro će biti sunčano sa mrazom. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od minus devet do minus dva, na jugu do tri, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu do 11 stepeni.