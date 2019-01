Snijeg otežava saobraćaj

BANJALUKA - Na području Mrkonjić Grada, na romanijske regije i donjeg Podrinja jak vjetar nanosi snijeg na kolovoz, dok je na većini ostalih putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj otežan zbog novih snježnih padavina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske. Na magistralnom putu od Sarajeva do Rogatice preko Romanije obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere.

Na području FBiH saobraćaj je otežan na putnim pravcima Sarajevo-Tuzla, Sarajevo-Konjic, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Bugojno-Novi Travnik, Travnik-Donji Vakuf, Ključ-Bihać, Livno-Drvar-Bosanski Petrovac, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad i Kupres-Šujica.



Dodatne poteškoće u jugozapadnim krajevima stvara jak vjetar koji mjestimično formira snježne nanose.



Zbog niske temperature vazduha moguća je poledica, posebno u planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.



Dežurne ekipe preduzeća za puteve su na terenu i vrše čišćenje i posipanje, ali niska temperatura usporava njihovo djelovanje.



Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.



Iz AMS-a apeluju da se vozi maksimalno oprezno i da se na put ne kreće bez zimske opreme.



Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu saobraćaj se na magistralnom putu Prijedorska petlja-Klašnice i preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila preko tog dijela ne saobraćaju.



Na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj na petlji "Mahovljani" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja".



Režim vožnje izmijenjen je na magistralnim putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš zbog izgradnje mosta preko rijeke Vrbanje u Čelincu, te Banjaluka-Srpske Toplice na dijelu od "Kosmosa" do Nule, od Rebrovca prema Čelincu, Krupa na Vrbasu-Bočac, te na regionalnom putnom pravcu Derviši-Klašnice u ulicama Put srpskih branilaca i 16. Krajiške brigade.



Saobraćaj je obustavljen na regionalnom putnom pravcu Moštanica-Kozarska Dubica zbog sanacije mosta preko rijeke Moštanice, dok će na regionalnom putnom pravcu Obudovac-Lončari dolaziti do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje pješačke staze.



U Bijeljini je završena izgradnja kanalizacije na dijelu magistralnog puta koji prolazi kroz grad, ali se saobraćaj teretnih vozila i dalje odvija isključivo obilaznicom.



Na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča usporeno je saobraća na lokalitetu Sijeračke Stijene zbog sanacije klizišta, kao i na regionalnom putu Bratunac-Drinjača.



Klizišta su usporila saobraćaj i na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Aubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, dok je na regionalnom putu Lopare-Priboj na snazi obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse, koji su preusmjereni na alternativne putne pravce.



U Banjaluci je u toku izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu od pijace prema Rebrovcu.



Na području FBiH zbog predstojećeg Božića danas od podneva do sutra do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.



Zbog sanacije tunela Vranduk dva i dva mosta na magistralnom putu Zenica-Nemila vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



Na regionalnom putu Mihalji-Blidinje u Hercegovini obustavljen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone.



Na graničnom prelazu Brod jutros je pojačan promet vozila na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, dok na ostalim graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.



Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.