Snijeg stigao u pojedine dijelove BiH

Iako je za danas u Bosni i Hercegovini najavljena kiša, a snijeg tek za sutra, pahulje su u pojedine dijelove zemlje poranile i stigle ranije.

Video koji je objavljen na fojničkom portalu "Mahalla.ba" prikazuje snijeg kako pada na Prokoškom jezeru.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

U planinskim predjelima moguć je i slab snijeg. Krajem dana, i tokom večeri postepen prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren na momente i pojačan zapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 stepeni.