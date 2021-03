Snijeg za vikend, evo kad nas očekuje porast temperature

U narednih deset dana prognoziraju se nestabilne vremenske prilike s povremenim padavinama širom BiH. Kiša se očekuje u Hercegovini, Krajini, Posavini i Semberiji, a susnježica i snijeg u centralnom planinskom dijelu Bosne. Stabilnije i bez padavina prognozira se od 24. do kraja marta, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Do 21. marta jutarnje temperature na sjeveru zemlje se očekuju od -5 do 0, na planinama oko -10°C, a u Hercegovini između 2 i 6. Dnevne vrijednosti temperature vazduha u Bosni između 4 i 9, u Hercegovini od 7 do 13°C.

U subotu, 20. marta, biće oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne moguć je slab snijeg ili susnježica, a ponegdje u Hercegovini i na krajnjem sjeverozapadu Bosne slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

U nedjelju, 21. marta, prognozira se oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa slabim i povremenim snijegom ili susnježicom. Na sjeveru Bosne se očekuje kiša. U Hercegovini lokalno slaba kiša u večernjim satima. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 1 do 6, na jugu od 8 do 12 °C.

U ponedjeljak, 22. marta, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba susnježica ili snijeg. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. U večernjim satima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne očekuju se olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

U utorak, 23. marta, u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od -1 do 3, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 4 do 8 °C.

