Snježana Novaković Bursać izliječena od virusa korona

BANJALUKA - Šef Kluba poslanika SNSD-a Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać objavila je na Facebooku da se izliječila od virusa korona i da napušta SC "Nikola Tesla" gdje se nalazila u karantinu.

"Poštovani i dragi, ja više nemam virus, ja sam ozdravila i idem svojoj kući! Molim Vas nemojte nikad (ali nikad!) smatrati olako, i kao da su to 'obične', 'svakidašnje' pojave zdravlje, porodica, dom, prijatelji i drugari sloboda, posao, odnosno sve ono što nas svakodnevno okružuje i što nam se u nekim uobičajenim okolnostima podrazumijeva", napisala je ona.

Zahvalila je svima koji su joj olakšali boravak u karantinu i borbu sa virusom.

"Ovo što nam se dešava je prolazno, i vjerujem da će se kriza uspješno u skorije vrijeme okončati, ali nas čekaju mnogi izazovi. Biće potrebno mnoge stvari graditi ispočetka, zato Vas molim da izdržimo još malo, da sačuvamo pozitivan stav, solidarnost, razumijevanje među ljudima ali i opštih okolnosti koje su nas snašle! Sačuvajmo naše zdravstveno slabije sugrađane, zaustavimo širenje virusa. Očito je da mjere koje se provode u cijelom društvu daju rezultate. Bliski kontakt je presudan za širenje virusa tako da Vas molim da sačuvajmo distancu kad god je to moguće. Ostanimo u svojim kućama (kako to sad meni dobro zvuči!), sačuvajmo distancu je to još uvijek najbitnije!", dodala je.

Naglasila je da je pred njom sada period kućne izolacije.