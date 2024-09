Šobot: Za dvije godine više od 600 operacija, Klinika postala edukativni centar

BANJALUKA - Klinika za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske, na kojoj je u protekle dvije godine izvedeno više od 600 operacija bez smrtnih ishoda, postala je regionalni edukativni centar, a u planu je uvođenje i novih procedura kroz međunarodnu saradnju i edukaciju, izjavio je Srni načelnik Klinike Nikola Šobot.

Šobot je istakao da je na Klinici za kardiohirurgiju od 6. juna, 2022. godine do danas izvedeno više od 600 kardiohirurških operacija sa ekstrakorporalnom cirkulacijom.

"Tokom tih operacija, urađena je kompletna hirurška revaskularizacija, odnosno i arterijske i venske revaskularizacije miokarda. Rađene su intervencije na mitralnom, aornom i trikuspidnom zalisku, te kombinovane operacije", pojasnio je Šobot za Srnu.

Na Klinici se, dodao je Šobot, zbrinjavaju i disekcije aorte, te vrše kombinovane operacije.

"Sve što radi kardiohirurgija u svijetu, radi se i ovdje, i na to smo ponosni", naglasio je Šobot.

Šobot je sa svojim timom, kako je istakao, ponosan na rezultate brojnih operacija i na činjenicu da u operacionoj sali nisu imali smrtnih ishoda.

"Brojevi u smislu smrtnosti su do jedan odsto, što je ispod svakog svjetskog standarda gdje je procenat smrtnosti tri do četiri odsto. Takođe, nemamo ni infekcije. Svi pokazatelji su za sada dobri i trudimo se da ostanu takvi", istakao je načelnik Klinike za kardiohirurgiju UKC-a Srpske.

Šobot je dodao da su tokom dvije godine rada razvijena brojna prijateljstva i ostvarena saradnja sa regionalnim centrima.

"Ovu priču, osim nas, nose i instituti za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Sremska Kamenica. Tri kolektiva su uspjela, zalaganjem i trudom, da funkcionišu kao jedan. Sve to je dalo ovakve rezultate", istakao je Šobot.

Za velike uspjehe Kardiohirurgije, naglasio je Šobot, zaslužan je čitav kolektiv te klinike.

"Dali su maksimum. Postigli smo porodičnu atmosferu gdje je sve i jednom zaposlenom stalo do uspjeha i gdje se prema ovome odnose kao prema svojoj drugoj kući. To je dalo rezultat. Koliko god moje lično zalaganje i rukovođenje dalo svoj doprinos, ništa on nije veći od doprinosa svakog zaposlenog na Klinici za kardiohirurgiju", poručio je Šobot.

On je naveo da se rad cijele Klinike zasniva na saradnji i edukaciji, pa s tim razlogom ljekari Klinike borave na višegodišnjim specijalizacijama u bolnicama u regionu i Evropi.

Prema njegovim riječima, svjetski stručnjaci za kardiohirurgiju borave i prenose svoja znanja u Klinici za kardiohirurgiju UKC-a Srpske.

"Postali smo regonalni edukativni centar u ove dvije godine. To je veliki uspjeh. Cijela priča o razvoju kardiohirurgije se upravo zasniva na edukaciji", rekao je Šobot.

Govoreći o planovima za nastavak razvoja Klinike, Šobot je naveo da je u planu razvijanje terapije srčane insuficijencije kroz mehaničku potporu.

"To su vještačka srca. Uvijek ostaje cilj transplantacije srca koji je pred nama. Nadam se da će jednog dana taj cilj da bude ostvaren", istakao je Šobot.

On je poručio da građani Republike Srpske mogu da se, kao i do sada, pouzdaju u Kliniku za kardiohirurgiju.

"Tek smo počeli, tek se razvijamo. Mogu obećati da ćemo da uradimo još puno toga", poručio je Šobot.

Klinika za kardiohirurgiju UKC-a Srpske svečano je otvorena na današnji dan prije dvije godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.