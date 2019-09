Sonja Davidović: Fokus na realizaciji mjera populacione politike

BANJALUKA - Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske i Vlada RS u narednom periodu staviće fokus na realizaciju predloženih mjera populacione politike s ciljem demografske obnove RS, najavila je u nedjelju Sonja Davidović, ministar porodice omladine i sporta RS.

Davidovićeva je na održanom predavanju u Banjaluci "Demografska obnova Srpske", koje je organizovao Gradski odbor Socijalističke partije, rekla da će Savjet za demografsku politiku predložiti Vladi RS koje su to mjere koje će prve moći da budu realizovane, kako one finansijske prirode, tako i one koje to nisu.

Ona je istakla da je ovo predavanje održano s ciljem da se predstave cjelokupni proces demografske obnove RS i nove mjere pronatalitetne politike.

Davidovićeva je napomenula da je riječ o dugotrajnom i složenom procesu, ali da prvo treba pokazati jedinstvo, te ukazala da u tome ne bi trebalo da bude bilo kakvih podjela, posebno ne na političkoj osnovi.

"Ovo pitanje je jednako važno za sve građane RS, za svu djecu i njihovu budućnost", rekla je Davidovićeva.

Ona je podsjetila da je cjelokupan proces pokrenula Željka Cvijanović, predsjednik RS, i da je do sada mnogo urađeno.

Draško Marinković iz Centra za demografska istraživanja rekao je da je godišnji prosjek novorođene djece u posljednjih osam godina u RS 9.500, a trebalo bi da bude oko 16.000 da bi natalitet bio pozitivan.

Prema njegovim riječima, deficit iznosi 49 odsto i teško je procijeniti kada će mjere kratkoročno ili dugoročno dati rezultate.

Marinković je napomenuo da su postojeće mjere zadržale nivo rađanja posljednjih godina i da nije bilo većih demografskih gubitaka s obzirom na odliv stanovništva, te istakao da bi u budućnosti u RS trebalo na godišnjem nivou da se rađa nekoliko stotina djece vi-še.

On smatra veoma dobrim to da se promovišu mjere populacione politike, jer nakon toga slijede usvajanja i konkretni prijedlozi, koji će biti realizovani kroz odlu-ke Vlade RS.

Vlado Đajić, predsjednik Fondacije "Djeca nam se rađala", izrazio je nadu da će se naredne godine u RS dostići dugo očekivani broj od 10.000 rođenih beba.

Goran Selak, predsjednik Gradskog odbora SP-a Banjaluka, pozvao je političke subjekte u RS, nevladine organizacije, privrednike, lokalne zajednice i medije da daju podršku republičkim institucijama u spro-vođenju mjera populacione politike.