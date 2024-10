Soreka: EU je spremna da pomogne ugroženim od poplava

SARAJEVO – Luiđi Soreka, ambasador EU u Sarajevu, izrazio je spremnost Brisela da pomogne BiH u suzbijanju posljedica poplava.

"Naše misli su s svima koji su pogođeni poplavama širom BiH, posebno familijama onih koji se vode kao nestali i onih koji su izgubili živote", rekao je on, i dodao da su na terenu angažnovane i snage EUFOR-a.

Rekao je da je razgovarao s Borjanom Krišto, predsjedavajućom Savjeta ministara BiH, i da joj je prenio spremnost EU da pruži dalju pomoć.

Napomene radi, BiH je članica evropskog Mehanizma civilne zaštite, i ima mogućnost da ovaj mehanizam aktivira, ali zahtjev mora doći s bh. strane.

Our thoughts are with all affected by the floods across BiH, esp families of the missing and those who have lost their lives. @euforbih is on the ground & supporting the response. I just spoke to Chairwoman Kristo & informed her stands ready to provide further support. pic.twitter.com/b7Pz8TWX3d