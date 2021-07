Španski hirurg izveo tri operacije minimalnom invazivnom metodom na UKC-u

BANJALUKA - Poznati španski hirugr Diego Gonzales Rivas danas je u Banjaluci u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske izveo tri endoskopske operacije primjenjujući minimalno invazivnu Uniportal VATS operaciju.

Operacije su izvedene zajedno sa ljekarima ove zdravstvene ustanove, na čelu sa načelnikom Klinike za torakalnu hirurgiju Markom Kantarom, saopšteno je iz UKC-a.

Direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da je pored modernog i funkcionalnog centra, nabavke moderne opreme, i edukacija kadra jedan od prioriteta.

"Nastavljamo sa ovim i to je još jedan od dokaza da u našem kliničkom centru radi svjetska medicina. Od Rivasa sam čuo da imamo dobre uslove za rad, a posebno me obradovalo to što je dao komplimente za stručnost naše ekipe“, istakao je Đajić.

On je naveo da UKC ima velike planove u pravcu unapređenja zdravlja stanovnika Republike Srpske, podsjetivši u tom kontekstu na jučerašnju odluku Vlade Srpske o izgradnji onkološkog centra, te da je u planu unapređenje i drugih oblasti ovog centra.

Diego Gonzales Rivas istakao je da jako kvalitetno osoblje u UKC-u, i da vidi postojanje velikog potencijala za razvoj VATS referentnog centra za cijelu regiju Balkana.

"Smatram da je ova bolnica savršeno mjesto za tako nešto i odavde možemo učiniti mnogo toga i za druge zemlje Balkana“, rekao je Rivas.

On je dodao da je danas imao i jedan jako težak slučaj centralno lociranog tumora i da je pristup kojeg koristi manje invazivan jer se operacija izvodi kroz rez dužine tri centimetra, te napomenuo da kada se operacija uradi na manje invazivan način, pacijent se brže i oporavi.

Načelnik Klinike za torakalnu hirurgiju Marko Kantar rekao je da je Uniportal VATS hirurgija počela da se razvija prije nekih pet godina u vidu manjih operacija, a da se od tada do danas jako puno napredovalo.

"To smo podigli na viši nivo i došli smo do tačke kada možemo naučiti najkompleksije operacije u grudnoj hirurgiji koja se izvodi minimalno invazivno i kada nam treba ekspert iz te oblasti, a to je upravo Rivas“, naglasio je Kantar.