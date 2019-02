Spasioci iz Šibenika spasili čovjeka na planini u Južnoj Americi

Dva šibenska HGSS-ovca spasila su život unesrećenom muškarcu na planini u Južnoj Americi.

Članovi šibenskog HGSS-a ondje su se našli na jednoj ekspediciji na vrhu Akonkagua, najvišem vrhu Južne Amerike. Tamo je jednom članu ekspedicije bila potrebna pomoć, a hrvatski HGSS-ovci satima su ga spuštali do helikoptera.

O svemu je HGSS obavijestio javnost na svojim stranicama.

"Sredinom veljače na ekspediciji na najviši vrh Južne Amerike, Akonkagua (6.962 metara nadmorske visine) došlo je do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja planinara kojemu je bilo potrebno brzo spuštanje do helikoptera i hitan transport do liječnika. Prilikom spuštanja sa drugog visinskog kampa Kolera na visini od skoro 6.000 metara nadmorske visine, član ekspedicije zatečen je u jako lošem stanju, sa vidljivim znakovima visinske bolesti, dehidracije i hipoglikemije. Zbog stanja u kojem se nalazio, bila je potrebna je hitna evakuacija sa 6.000 metara nadmorske visine u prvi visinski kamp Nido de Condores koji se nalazi na 5.400 mnv, gdje je čekao helikopter", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Nakon liječničke kontrole, unesrećeni je hitno prebačen u vojnu bolnicu na daljnje liječenje. Zbog teškog zdravstvenog stanja i zahtjevnosti terena, dva člana ekspedicije i ujedno članovi HGSS Stanice Šibenik pomogli su u višesatnom spuštanju unesrećenog do helikoptera".

