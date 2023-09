Specijalna bolnica "Dr Kozomara" nabavila najsavremenije aparate

BANJALUKA - Specijalna bolnica za oftalmologiju "Dr Kozomara" bogatija je za još dva savremena uređaja, od kojih je jedan trenutno jedini na našem području.

Prema riječima Bojana Kozomare, specijaliste oftalmologije, u ovu kliniku stigli su aparati Negenuity 3D sistem vizuelizacije i Agros biometar.

"Konačno je došlo vrijeme da se prevaziđe sistem analognih hirurških mikroskopa i da se ode korak dalje, i to prema potpunom digitalnom sistemu vizuelizacije", kazao je doktor Kozomara, opisujući Negenuity 3D sistem vizuelizacije.

Kako on kaže, riječ je o posljednjoj riječi tehnike kada je u pitanju digitalna vizuelizacija oka za vrijeme hirurškog zahvata.

"Prednosti ovog sistema su mnogo veća sigurnost samog hirurškog zahvata zbog mogućnosti da hirurg vidi na oku najsitnije detalje trodimenzionalno i to sa uvećanjem slike do nivoa gledanja na TV ekranu, automatsko dobijanje svih parametara operacije na istom tom ekranu, od preoperativnih do intraoperativnih. Nadalje, mnogo je bolja je i koordinacija sa osobljem u operacionoj sali za vrijeme samog zahvata, jer Negenuity i njima omogućava da uživo vide kompletan tok operacije na 3D ekranu. Dubina fokusa oka je pet puta veća u cijelom operativnom polju, 48 odsto je veće uvećanje slike oka, a 42 odsto povećana rezolucija slike oka. Sve ovo operativni zahvat čini znatno sigurnijim bržim i efikasnijim. "Još jedna od prednosti je i znatno manja jačina svjetla mikroskopa potrebna za jasnoću slike operisanog oka, što pacijentima smanjuje nelagodu za vrijeme operacije, tačnije, nema blještanja svjetla iznad oka koje se operiše", objašnjava dr Kozomara.

Dodaje da se prije svake operacije katarakte ili operacija sa ugradnjom multifokalnih sočiva, u toku preoperativnog pregleda radi niz dijagnostičkih procedura kako bi se osigurao najbolji mogući ishod operacije.

"Jedna od tih procedura je biometrija oka, odnosno niz mjerenja na oku kako bi se dobio najbolji izračun jačine intraokularnog sočiva koje će biti implantirano u oko, a kojim se može korigovati dioptrija na daljinu, ili i na daljinu i na blizinu", rekao je on, te je dodao da je najsavremeniji ovakav aparat na tržištu upravo u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju "Dr Kozomara".

"Radi se o biometru Argos, američke kompanije 'Alcon', koji zapravo 1,5 puta brže mjeri parametre na oku u odnosu na ostale aparate ove vrste, što umnogome skraćuje vrijeme same procedure pregleda. Osim toga, mjeri se dva puta više pozicija (tačaka) na oku, što daje mnogo veću preciznost izračuna, dok visokosenzitivni OCT omogućava maksimalnu preciznost u određivanju položaja kako očnog sočiva, tako i intraokularnog sočiva koje će biti implantirano za vrijeme zahvata. Tačno se određuje i ugao astigmatizma na rožnjači oka, čineći hiruršku korekciju istog maksimalno preciznom. I na kraju, svi dobijeni podaci mjerenja mogu biti direktno poslani na hirurške aparate u operacionoj sali, što u potpunosti digitalizuje preoperativni pregled", pojasnio je Kozomara.

Kako kaže, trenutno se radi na tome da se nabavi još jedan najsavremeniji aparat, tačnije laser za korekciju dioptrije posljednje generacije.

"To je procedura koju smo prvi uradili u BiH sada već davne 2008. godine. Novi laser će imati mogućnost tzv. NoTouch procedure, gdje se oko ne dodiruje bilo kojim hirurškim instrumentom. Odnosno, laser radi kompletan operativni zahvat, a hirurgovo je samo da podesi parametre i isprati da li sve teče po planu", objasnio je Kozomara.

Dodao je da je njegov cilj da sve što imaju velike i razvijene zemlje, ima i upravo ova specijalna bolnica za oftalmologiju, kako bi bila u korak sa svijetom.

"Cilj je da pružamo vrhunsku uslugu ovdje, a ne da moramo ići u inostranstvo kako bismo iste tamo obavljali, jer kod nas za te zahvate ne postoje uslovi", istakao je on te dodao da mnogo ljudi iz inostranstva dolazi upravo u Specijalnu bolnicu za oftalmologiju "Dr Kozomara".

"Sve je više pacijenata iz inostranstva, a pod tim ne mislim na našu dijasporu, nego na prave strance. Njih privlači kvalitet naših usluga, iskustva prijašnjih pacijenata, ali i mnogo niže cijene nego u njihovim matičnim zemljama. Dakle, pacijent će dobiti vrhunsku uslugu, na istoj opremi kao što ima, npr. Beč, ali po nižoj cijeni", objasnio je on.