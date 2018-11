Srpčanin otac u 80. godini: Otelo se, ali beba je uvijek dobrodošla

Ostoja Varcar iz Srpca (BiH) dokaz je da sreća ne bira vrijeme. Postao je otac u 80. godini. Kaže da ne razumije mlade, koji ne žele da zasnivaju porodicu.

Ostoja uvjerava da njemu u ovim godinama nije teško da se brine o bebi staroj četiri mjeseca.

"Otelo se, ali beba je uvijek dobrodošla. Za mene to nije ništa neobično. Ne znam za koga to može biti neobično ako je u pitanju dolazak na svijet jednog živog bića, bez obzira u koje doba njegovog roditelja", kaže Varcar za portal Dnevnick.com.

Ostoja se bavi se poljoprivredom. Kaže da još može dosta da radi, a ima i penziju, tako da bebi ništa ne nedostaje.

"Svako dijete ima svoju nafaku. Djeca treba da se rađaju, bili roditelji stari ili mladi. Nije me uopšte strah, zdravlje me dobro služi, sa ženom se dobro slažem, pomažem u svemu. Ako mora negdje da ode, ja pričuvam bebu, igram se s njom i presvlačim je. Ništa mi nije teško, to je sve fino i zabavno", kaže Ostoja.

Ovaj osamdesetogodišnjak kaže da je sam sebi rekao da će ostati mlad sve do kraja života.

"Biološki sat neka kuca, ja tu ništa ne mogu", zaključuje Varcar.