Srpčanka samostalno savladala japansku tehniku heklanja

SRBAC - Srpčanka Brana Lončar, otkad zna za sebe, voli da plete, hekla i bavi se ručnim radom, a već nekoliko godina, od osnivanja Udruženja žena Srbac, radi unikatne heklane igračke, nastale amigurumi tehnikom.

Kako ova vrijedna žena kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", samostalno je savladala ovu japansku tehniku, zahvaljujući mnogobrojnim informacijama dostupnima na internetu, a kako kaže, njene kreacije omiljene su u Srpcu i okolnim gradovima, a igračke nastale kao plod njene mašte i talenta našle su put i do Srbije i Njemačke.

"Sada imam 66 godina, ali otkad znam za sebe, heklam, pletem, i sve što znam ručnog rada, naučila sam od moje majke. Svašta sam radila, od džempera, hlačica za djecu, haljinice, ali kako su stigli i unučići, više sam se posvetila igračkama. Prvo sam radila pletene igračke, ali sam prešla na heklane, jer ljepše izgledaju nego pletene, teže se rastegnu, duže traju i bolja su opcija za djecu", kaže Lončareva i dodaje da je do sada napravila više od stotinu heklanih igračaka koje se mogu vidjeti u Udruženju, a mogu se javiti i njoj lično na društvenim mrežama.

"Radila sam raznovrsne igrače, bilo je tu i neobičnih želja, jedna žena je za svoje tri unučice tražila da napravim igračku Pokemona, tačnije žutog Pikačua, a to je kasnije vidio i jedan mladić iz Beograda, pa je tražio iste takve igračke za svoje četiri djevojčice koje takođe obožavaju Pikačua", priča Brana Lončar i dodaje da za jednog medu srednje veličine uloži i tri dana predanog rada.

"Ovo je amigurumi tehnika heklanja, koju sam ja radila gledajući slike i bilo mi je vrlo teško u početku da naučim i sve sama savladam, ali sam na internetu našla mnogo šemica koje su bogomdane, mnogo su mi pomogle, tako da sad nema oblika koji ne mogu da napravim. Unuku sam napravila autić i traktor, jer njega ove klasične igračke ne zanimaju, dok unuke vole sve igračke koje napravim", priča Brana.

Prema njenim riječima, ima i drugih članica koje znaju ovu tehniku, ali, kako je istakla, voljela bi da im se pridruže i mlađe djevojke koje zanima ručni rad.

"Voljna sam da pomognem i pokažem, da svima koji žele olakšam proces učenja, ali nam nedostaje mlađih članica koje bi bile voljne to da nauče. Bilo bi lijepo da nam se pridruži i mlađih djevojaka, jer imamo odlične radionice na kojima se može naučiti ko god je voljan da se bavi ručnim radom. Jedna od članica nas je učila da radimo i pletene torbice od papira, što je neobično, a imamo ženu koja to savršeno radi. Mi to ne učimo da bismo njoj ili nekome ko se time bavi pravile konkurenciju, već jer volimo da učimo nove tehnike, ali i da prenosimo znanja koja već imamo", objašnjava Lončareva.

Kroz osmijeh dodaje da je spremna pomoći i pokazati svima sve tehnike heklanja i pletenja koje zna, a dodaje i da nikad nije kasno naučiti nešto novo, baš kao što je i ona savladala amigurumi tehniku, koja dolazi iz dalekog Japana.

"Čitav život sam provela u Srpcu, ovdje sam rođena, odrasla sam, udala se, izrodila djecu, zaradila penziju i čitav život provela ovdje, a eto moje igračke sada putuju van moje sredine i jako sam srećna zbog toga što neko odluči da drugima na dar pokloni nešto što je 100 odsto nastalo predanim ručnim radom", zaključila je Brana.

