"Srpska ima zaštitne opreme za nerednih šest mjeseci"

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Srpska u ovom momentu ima opreme za zaštitu od virusa korona dovoljnu za narednih šest mjeseci, te poručio da građani nemaju razloga za brigu.

"Već u narednih par dana, do kraja iduće sedmice ide još jedna nabavka koja će omogućiti da možemo barem po tom osnovu da budemo relaksirani", istakao je Višković za Radio Republike Srpske.

On je naglasio da Srpska ima i dovoljan broj testova, te je podsjetio de je na jučerašnjoj sjednici Kompenzacionog fonda odobreno dodatnih 3,7 miliona KM za nabavku 90.000 testova.

Premijer Republike Srpske naglasio je da se radi na tome da još dvije laboratorije u Srpskoj budu osposobljene za testiranje građana.

Višković je rekao da je Banja Dvorovi kod Bijeljine počela da prima pacijente pozitivne na virus korona, a radi rasterećenja Uneverzitetskog kliničkog centar Srpske danas je i Banja Slatina, koja ima na raspolaganju blizu 400 ležajeva, trebala da primi one sa lakšim simptomima.

On kaže da novi talas pandemije visusa korona nije iznenađenje jer su na to na njenom početku ili tokom ljeta ukazali stručnjaci, te dodaje da niko u svijetu ne može dati procjenu do kada će ovo trajati i u kom obimu.

"Jedino što možemo uraditi u ovom momentu je da pripremamo naše zdravstvene kapacitete da možemo prihvatiti sve oboljele, da imamo dovoljno zaštitne opreme, lijekova i svega drugog štoje neophodno da bi što lakše ovo prebrodili", nagasio je on.

Višković je ponovo pozvao građane da poštuju pripisane mjere, da nose zaštitne maske, drže fizičku distancu i izbjegavaju okupljanja jer će samo tako uticaj virusa korona smanjiti ili staviti pod kontrolu.

"I Sindikata zdravstvenih radnika je apelovao na građane da se pridržavaju propisanih mjera zaštite kako bi se smanjio pritisak na tdravstvei sektor koji je veliki. Zbog toga smo na jučerašnjoj sjednici Kompenzacionog fonda donijeli odluku da izdvojimo sredstva za bolnicu u Doboju za proširenje kapaciteta, kao što je to urađeno u Banjaluci, Bijeljini, Zvorniku i Foči. Dijeli smo odluku da se priprema i Đački dom u Trebinju koji će u određenom momentu, ako bude zatrebalo, postati kovid bolnica", istakao je Višković.

Višković rekao je da od svih građana Republike Srpske zavisi da li doći do preduzimanja drastičnijih mjera u pogledu kretanja i drugih ograničenja zbog epidemiološke situacije.

On je pozvao sve građane da ne dozvole da do toga dođe, tako što će se pridržavati epidemioloških mjera i ponašati se odgovorno.

"Protiv onih koji se ne ponašaju odgovorno ćemo preduzimati rigorozne mjere i sankcije jer samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi zdravstveni sistem, izbjeći zatvaranja i ograničenja, ali i spasiti našu ekonomiju", rekao je Višković.

On je upitao da li je teško odreći se u narednih mjesec ili dva komoditeta, proslaviti slavu u krugu porodice, izbjeći rođendane, krštenja i svadbe sa 200 i više ljudi.

Prema njegovim riječima, na današnjoj sjednici Štaba za vadredne situacije donesena je odluka da više od 70 ljekara sa Zavoda za zapošljavanje bude uključeno u zdravstveni sistem, kako bi postojećem kadru pomogli da se lakše izbore sa virusom korona.

Višković je naveo da privrednici od Vlade Republike Srpske očekuju razumijevanje.

"Naši privrednici razumiju kad nešto može i kad nešto ne može, ali oni žele da budu uvaženi. Nijednu odluku koju je kreirala izvršna vlast, preko Kriznog štaba, Kompenzacionog fonda ili Vlade, nismo radili bez saradnje sa partnerima - Savezom sindikata, Unijom udruženja poslodavaca i Privrednom komorom", rekao je Višković.

Višković je naveo da je od početka pandemije do danas Republika Srpske izgubila 16.900 radnih mjesta, od čega je polovina ljudi koji su radili na određeno.

"Ali, s druge strane, u tom istom periodu imamo novoprimljenih 19.200 radnika, što znači da imamo 1.300 radnika više u odnosu na broj radnika koji su ostali bez posla", napomenuo je Višković.

Višković je naveo da će Republika Srpska, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći svima u datom momentu, ali da svi moraju preuzeti odgovornost da se ne urušava ni zdravstveni ni ekonomski sistem.

"Republika Srpska nema kapacitete da narednih godinu ili dvije plaća određene obaveze za realni sektor. Mi možemo pomoći u datom momentu, možemo intervenisati i to radimo i radićemo i u buduće, ali moramo biti svjesni da budžet funkcioniše kroz prihode i rashode", rekao je Višković.

Govoreći o budžetu za ovu godinu, Višković je naveo da će još jedan rebalans biti do kraja godine, jer je već premašen iznos od oko 155 miliona KM za pomoć zdravstvenom sektoru i realnom sektoru, koji je planiran rebalansom koji je već bio.

"Uradićemo to do kraja ovog mjeseca, te ćemo posije novembarskih izbora završiti tu obavezu, a već smo u pripremi nacrta budžeta za narednu godinu. Budžet je u ovom momentu stabilan, izvršavamo sve svoje obaveze, kada je riječ o platama, penzijama, socijalnim davanjima, te grantovima za poljoprivredu , te pomoć realnom i zdravstvenom sektoru", rekao je Višković.

On je dodao da neće biti problema oko budžeta za ovu godinu, te naveo da će danas krenuti i isplata penzija za oktobar u punom iznosu, iako je rok do 10. u mjesecu.

Višković je rekao i da Republika Srpska očekuje pomoć od međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Evropska komisija i Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/.

"Okvir sa MMF-om je oko 720 miliona evra trogodišnji aranžman i pregovori traju već sada. Ućićemo u finalizaciju pregovora poslije 15. novembra, odnosno lokalnih izbora i očekujemo da do kraja godine završimo sve procedure", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, okvir za budžet za narednu godinu je oko 3,5 milijarde KM, te će biti više okrenut ka investicijama i podršci privredi i zdravstvenom sektoru, a manje u smislu potrošnje.

"Na posljednjoj sjednici Vlade pozvali smo resorna ministarstva da maksimalno krešu materijalne troškove, jer se može uštedjeti na mnogim stvarima, kao što je da se materijali za sjednice ne štampaju, nego dostavljaju elektronskim putem", rekao je Višković.