Srpska uskoro dobija opremu i aparat za tipizaciju tkiva

ISTOČNO SARAJEVO - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republika Srpska Alen Šeranić izjavio je danas da bi Srpska uskoro trebalo da nabavi opremu i aparat za tipizaciju tkiva.

Šeranić je rekao da su uz aparat za tipizaciju tkiva neophodne različite vrste separatora za tu aktivnost, te da su se u Srpskoj sada i stekli uslovi za ove aktivnosti.

"Mi smo stekli sada uslove, što se tiče samog Zavoda za transfuziju koji je svojom reorganizacijom unutar Banjaluke, izmještanjem određenih kapaciteta prema Kliničkom centru. Osposobljen je odgovarajući prostor, a imamo i kadar koji je tu spreman", rekao je Šeranić novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je naglasio da je ovaj projekat kandidovan putem programa investicija Vlade Republike Srpske, odnosno nabavka te opreme za ovu godinu.

Govoreći o pacijentima u Republici Srpskoj kojima je potrebna transplantacija, Šeranić je rekao da je u januaru bio finalizovan nacrt sporazuma sa Italijom o slanju u tu zemlju na transplantaciju.

On je pojasnio da je italijansko Ministarstvo zdravlja insistiralo na ovom aktu, kako bi se sistematski i organizovano pristupilo ovom problemu.

"Nadam se da ćemo to sada inicirati, ali će to zavisiti od Italije, uzimajući u obzir njehovu trenutnu situaciju u vezi sa virusom korona", rekao je Šeranić, te izrazio nadu da će i to biti riješeno.

Kada je riječ o registru donatora u Republici Srpskoj i drugih aktivnosti u vezi sa zakonom o transplantaciji ljudskih tkiva, ćelija i organa, on je rekao da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite pokrenulo rješavanje tog pitanja, odnosno da aktivno radi na tome.

"Unutar Ministarstva smo se reorganizovali. Napravili smo Odsjek za transplantaciju i biomedicinu, što je jedan od neophodnih uslova da bi se na jednom mjestu mogli pratiti i primati podaci, te organizovati sve to. Imamo akcioni plan koji smo razvili. U januaru smo krenuli sa svim tim kako bismo to priveli kraju u smislu da završimo sve preduslove da bismo građanima Republike Srpske omogućili te aktivnosti", rekao je Šeranić.