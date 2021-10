Srpski povratnici u strahu za spomen-kompleks

SANSKI MOST - Mještani Lušci Palanke izrazili su zabrinutost zbog najavljenih aktivnosti oko istraživanja ležišta crvenog boksita na lokalitetu planine Korčanica, koji se nalazi u neposrednoj blizini ovog najvećeg povratničkog mjesta na području općine Sanski Most.

Nedavno je firma "RNP Boksit" iz Sarajeva izrazila interes da započne pomenuta geološka ispitivanja kako bi se utvrdilo da li na pomenutom lokalitetu postoje nalazišta boksita.

U saopćenju za javnost iz mjesne zajednice Lušci Palanka navode kako se u blizini planiranih aktivnosti nalazi memorijalni spomen-kompleks iz perioda Drugog svjetskog rata, koji za stanovnike ovog područja predstavlja svetinju i simbol stradanja u pomenutom periodu.

"Neprihvatljive su bilo kakve radnje u blizini memorijalnog kompleksa koje nemaju veze sa njegovim uređenjem i zaštitom. S obzirom na to da se ovaj lokalitet nalazi na hiljadu metara nadmorske visine, radi se o planinskom i vjetrovitom području, pa bi u slučaju geoloških radova moglo doći do štetnih posljedica u oblasti poljoprivrede, turizma i geologije, te bi moglo doći i do ugrožavanja prirodnog okoliša", navodi se u saopćenju.

Iz pomenute mjesne zajednice su zbog toga od nadležnih lokalnih, kantonalnih i federalnih institucija zatražili pismene garancije da istraživački radovi neće na bilo koji način ugroziti zaštićeno područje niti uzrokovati njegovu devastaciju.

Dodaju kako su poučeni iskustvima iz ranijeg perioda, kada su se odvijale slične aktivnosti zbog kojih sada trpe štetne posljedice.

Inače, u posljednjih nekoliko godina na dvije lokacije koje se nalaze na području pomenute mjesne zajednice započela je eksploatacija boksita, nakon što su prije toga obavljeni svi potrebni istraživački radovi. Tako se iskopavanje ove rude trenutno odvija na lokalitetu Vojničko polje u blizini sela Bojište, dok se drugi rudokop nalazi na prostoru brda Oštrelj. Preliminarna istraživanja provedena prije nekoliko decenija pokazala su kako planinska oblast Grmeča, u trokutu između Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta, krije bogata ležišta crvenog boksita koji se smatra najkvalitetnijom rudom za proizvodnju i obogaćivanje aluminijuma.