Šta donosi nacrt izmjena Zakona o komunalnoj policiji Srpske

BANJALUKA - Zatvaranje objekata na 14 dana, strože kazne, ali i određivanje maksimalnog broja komunalnih policajaca u opštinama i gradovima prema posljednjem popisu stanovništva samo su neke od novina koje su predviđene prvom verzijom izmjena Zakona o komunalnoj policiji.

Pored tih promjena, ako nacrt izmjena dobije zeleno svjetlo od nadležnih, ugostiteljskim objektima više neće prijetiti katanac u bravi ako nemaju odobrenje za izvođenje muzike uživo ili reprodukovanje pomoću audio i video pomagala budući da je analiza pokazala da za izdavanje pomenutog odobrenja nema pravnog osnova, odnosno da nijedan posebni propis ne reguliše izdavanje te dozvole.

Rad komunalne policije u Srpskoj bio je i predmet analiza Glavne službe za reviziju javnog sektora, koja je još 2022. godine sprovela reviziju učinka rada komunalne policije u jedinicama lokalne samouprave.

Tada su revizori utvrdili, između ostalog, da komunalna policija postojećim načinom organizacije i funkcionisanja u pojedinim oblastima ne obezbjeđuje u potpunosti propisani nivo komunalnog reda. U skladu sa tim izdali su preporuke Vladi RS i lokalnim zajednicama.

Zakon o komunalnoj policiji u primjeni je od 2013. godine, od kada u ovoj oblasti nije bilo nikakvih izmjena, a radna grupa koju je imenovala Vlada predložila je rješenja koja bi trebalo da unaprijede rad u ovoj oblasti.

U predloženim rješenjima navedeno je da se maksimalan broj komunalnih policajaca u opštinama i gradovima utvrđuje prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva. Tako one opštine koje imaju do 1.000 stanovnika mogu da imaju jednog komunalnog policajca, a od 1.001 do 5.000 stanovnika dva.

“Opštine i gradovi koji imaju veći broj stanovnika mogu srazmjerno imati i veći broj komunalnih policajaca, a što je direktno vezano za održavanje komunalnog reda. Na ovaj način izbjeći će se postojeća neujednačenost broja komunalnih policajaca u odnosu na broj stanovnika u jedinici lokalne samouprave”, stoji u nacrtu izmjena pomenutog zakona.

Zakon je dopunjen i novom odredbom koja daje ovlašćenje komunalnom policajcu da upozori lice koje svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisom utvrđeni komunalni red.

“Predviđena su tri načina upozorenja i to usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja”, navedeno je u nacrtu izmjena Zakona o komunalnoj policiji.

Produžen je i rok za zatvaranje objekta, odnosno poslovnog prostora subjekta nadzora sa sedam na 14 dana.

“Komunalni policajac zatvoriće one poslovne objekte u kojima je prekršeno radno vrijeme. Zatvaranje je predviđeno i u slučajevima kada se utvrdi da je isteklo rješenje o utvrđivanju lokacije za postavljanje objekta ili je istekao ugovor o zakupu javne površine”, stoji u nacrtu zakona.

Takođe, produžen je rok za donošenje rješenja za zatvaranje sa 24 na 72 sata.

Pooštrene su i novčane kazne za određene prekršaje i to sa sadašnjih 3.000 do 10.000 na 4.000 do 12.000 maraka. Tu kaznu platiće pravno lice ako ne dozvoli kontrolu ili ne postupi prema izdatom rješenju. Za odgovorna lica i preduzetnike predviđena je kazna od 1.500 do 4.500 maraka, a za fizička od 500 do 1.500 KM. Takođe, kaznu od 300 do 900 maraka platiće fizičko lice koje na zahtjev komunalnog policajca ne stavi na uvid isprave kojima se može utvrditi njegov identitet.

Zamjenik predsjednika i član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS “Horeka” Goran Kurtinović rekao je da zatvaranje objekata treba da bude posljednja opcija.

“Sa zatvaranjem objekta trpe svi, ne samo vlasnik. Na gubitku je i radnik i dobavljači i svi ostali redom. Mnogo bolje se pokazalo strože kažnjavanje i blokiranje računa. Finansijsko sankcionisanje najbolje urazumi sve koji krše propise. Zatvaranje objekata treba da ostane posljednja mjera, odnosno za tim treba posezati kada se sve prethodno iscrpi”, kazao je “Glasu Srpske” Kurtinović.

Evidencija

U toku izrade nacrta Zakona o komunalnoj policiji razmatrana je i oblast evidencija koje bi trebalo da vodi komunalna policija. Utvrđeno je da oni treba da uspostave evidencije o prijavama građana iz nadležnosti policije, te izdatim upozorenjima i traženju asistencije ovlašćenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Ove evidencije biće u funkciji planiranja, sprovođenja komunalnog inspekcijskog nadzora, kontrole i izvještavanja o radu i stanju komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave”, navedeno je u nacrtu izmjena Zakona o komunalnoj policiji.

Broj komunalnih policajaca u opštinama prema popisu stanovništva

* 1.001 do 5.000 stanovnika - dva

* 5.001 do 10.000 stanovnika - tri

* 10.001 do 20.000 stanovnika - četiri

* 20.001 do 30.000 stanovnika - šest

* 30.001 do 50.000 stanovnika - osam

* 50.001 do 70.000 stanovnika - deset

* 70.001 do 90.000 stanovnika - 12

* 90.001 do 150.000 stanovnika - 16

* 150.001 do 200.000 stanovnika - 26

* od 200.000 stanovnika - 28

