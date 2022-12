Šta socijalni partneri u Srpskoj očekuju od nove Vlade RS

BANJALUKA - Redovne i veće penzije, zadržavanje radnih mjesta i povećanje plata, veća osnovica za borački dodatak, ali i unapređenje privrede ključni su prioriteti koje su socijalni partneri u Srpskoj stavili pred novu izvršnu vlast.

Pandemija virusa korona više ne drma domaće tržište, ali prema svim predviđanjima neće nedostajati problema u 2023. godini, za koju kažu da bi mogla biti jedna od najturbulentnijih.

Upravo zato poslodavci traže da nova vlada krene "spremati svoje dvorište", kako bi doprinijela smanjenju trzavica koje mogu dodatno ugroziti privredni ambijent.

"Kada kažemo da očekujemo da Vlada počne spremati svoje dvorište, tu mislimo na kontrolu rada javnih preduzeća, unapređenje zdravstva, školstva, da se napravi strategija razvoja privrede, da se ojača Ministarstvo privrede, kako bismo regulisali privredu na način da više ne dijelimo novac koji nismo zaradili", poručio je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, koji na pitanje šta će biti ukoliko se ne ispuni dogovoreno, odgovara:

"Ako ne bude kako smo dogovarali, onda ćemo se svađati", naveo je Trivić.

Jačanje privrede značiće i jačanje radnih mjesta u Srpskoj, a radnik je ključ svega, stav je Saveza sindikata RS, iz koga su svjesni da je pred Vladom izazovan period i da u tom smislu izvršna vlast mora ispuniti zahtjeve.

"Stabilnost u Republici Srpskoj je zadržavanje radnih mjesta, a to možemo uraditi ako se konstantno budu povećavale plate, kako najniža, tako i ostale, prvenstveno u privredi jer su tamo plate najmanje. Preko 50 odsto radnika prima platu do 1.000 KM, od nje ne možete obezbijediti ni prehranu u potrošačkoj korpi i to je dokaz koliko su plate male", pojašnjava Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata, i dodaje da sindikat zbog toga traži da se uredi sistem plata u Srpskoj.

"Da najniža plata bude uslov za ostale plate, te da budu definisani polazni, odnosno najniži koeficijenti za sve stručne spreme u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta. Tako neko ko je KV radnik ne može imati platu 600 KM, već 800-900 KM, a onom ko ima srednju stručnu spremu da ide najmanja plata 1.000 KM, itd. Sada imamo situaciju da svi radnici mogu da primaju najnižu platu i da to bude zakonito", ističe Stanković u razgovoru za "Nezavisne novine".

Sindikalci takođe očekuju i reformu Inspektorata RS i Poreske uprave, kako bi se pooštrile kontrole u slučajevima kada se krše prava radnika.

Podsjećamo, kada su u pitanju plate, nadležni u Srpskoj najavili su da će već od januara 2023. godine one biti povećane za pet odsto. Ova najava obradovala je i penzionere, jer je istovremeno poručeno da će penzije biti povećane za 15 odsto. Iz Udruženja penzionera RS očekuju da će to biti uređeno odmah za januarsku penziju, koja se, podsjetimo, isplaćuje u februaru.

"Očekujemo da to bude tako s obzirom na ova poskupljenja, odnosno inflaciju i rast prosječne plate. Podsjetiću vas da je prosječna plata od novembra prošle godine veća za 12,5 odsto. Premijer je obećao to redovno usklađivanje", kaže Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera RS.

On za "Nezavisne" pojašnjava da sa premijerom Viškovićem postoji i dogovor ukoliko povećanje ne bude na nivou od 15 odsto.

"Očekujemo da bi Vlada RS u tom slučaju dodala i nešto vanredno kako bismo došli na taj željeni okvir. A ako ne bude divljanja cijena, mi smo se dogovorili sa premijerom da dođe i do vanrednog povećanja penzija u toku iduće godine", naglasio je Trifunović.

I borci žele bolji položaj... Prvi čovjek BORS Radan Ostojić podsjetio je da traže uvođenje mjesečnog dodatka za sve borce čija bi osnovica bila 5 KM.

"Tu je i povećanje ličnih i porodičnih invalidnina čija bi osnovica za obračun trebalo da bude 80% od prosječne cijene rada, zapošljavanje djece poginulih boraca i pomoć licima optuženim za navodno počinjene ratne zločine, te porodicama osuđenih lica za navodno počinjene ratne zločine", naveo je Ostojić.