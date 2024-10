Stančić za "Nezavisne" o napadima: Prije 30 godina ovakvo ponašanje bilo nezamislivo

BRATUNAC, BIJELJINA - Napad na prosvjetne i zdravstvene radnike otkriva ozbiljan problem sistemskog nasilja koje traje već tri decenije. Ovo nije izolovan slučaj, već dio šireg društvenog problema, gdje se oni koji obavljaju svoj posao suočavaju sa stalnim zlostavljanjem, što se ne smije ignorisati, kazala je psiholog Sonja Stančić za "Nezavisne novine".

Kako ističe, razlog za ovakvo stanje leži u urušavanju vrijednosnog, obrazovnog i vaspitnog sistema, gdje su ljudi svih uzrasta lišeni učenja o toleranciji i miru. Ona naglašava da je prije manje od trideset godina ovakvo ponašanje bilo nezamislivo, dok danas živimo u vremenu gdje su vrijednosti potpuno preokrenute.

Stančićeva ističe da se radi o sistemskom problemu koji država mora početi rješavati, inače će građani i dalje biti prepušteni sami sebi u pokušajima da se zaštite.

"Umjesto toga, u društvu se slavi nasilje, kako u javnom diskursu, tako i u svakodnevnim interakcijama. Mi vrednujemo djecu i mlade, obrazovane ljude koji se nasilno ponašaju, vrednujemo ljude koji nasilno dođu do imovine, do posla, a vrednujemo i kada neko nekoga ponižava, maltretira, vrijeđa. To nam je sve postalo jedan pozitivan obrazac ponašanja i ovo su samo posljedice, i to, moram priznati, vrlo male posljedice u odnosu na ono što nas čeka", kazala je Stančićeva.

Ona se osvrnula na zastrašujuću činjenicu da su prosvjetni radnici često izloženi verbalnim, a ponekad i fizičkim napadima od strane roditelja ili učenika, što izaziva strah kod onih koji obavljaju ovaj plemeniti posao.

"Zastrašujuća je informacija da ja kao prosvjetni radnik pročitam da je moja koleginica, koja radi u osnovnom ili srednjem obrazovanju, dobila ružnu riječ od strane roditelja, a kamoli fizički napad. Nemam šta reći osim da me je strah otići na nastavu. Strah me je bilo i poslije 'Ribnikara', strah me je stalno, ali me niko nije pitao da li me je strah. Isto bi bilo da radim u zdravstvu kao psiholog, isto bih imala strah otići na posao zbog ovakvih slučajeva", kazala je Stančićeva.

Prema njenom mišljenju, ovakve situacije su rezultat toga što građani ne osjećaju da su zaštićeni od strane sistema, dok oni koji čine krivična djela ne osjećaju nikakvu prijetnju kaznom.

"Iako je nasilno ponašanje u ovim situacijama često nenamjerno i dio rizika posla, napadi na radnom mjestu, poput napada na doktoricu, premašuju taj rizik i govore o mnogo dubljem problemu. Napadači znaju da neće biti kažnjeni, ili da će kazne biti neadekvatne, što ih ohrabruje da nastave s nasilnim ponašanjem. Profesija prosvjetnog radnika, zdravstvenog radnika, postala je degradirana, bez ikakvog poštovanja, što se reflektira i na društvene mreže, gdje svi imaju mišljenje o tome kako treba obrazovati i vaspitavati djecu. Ovakav stav doprinosi dodatnoj marginalizaciji ovih profesija i vodi do sve češćih napada", kazala je Stančićeva.

