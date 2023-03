Stanivuković: Riječ spodoba je ogromna uvreda i neprihvatljiva je ma ko to rekao

BANJALUKA - Nazvati novinare spodobama je ogromna uvreda koja je neprihvatljiva u javnom diskursu, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Mi političari, koliko god da smo na meti napada, moramo da trpimo veći stepen toga. Nekada, ako neka riječ izađe iz vas, a da nije primjerena, u tom slučaju treba da se izvinite ili povučete izrečeno, što često ne vidimo. To je neprihvatljiv rječnik nekog političara, ma ko god on bio. Ovakve riječi su neprihvatljive, ko god to rekao, pa i Dodik, Cvijanovićka ili ja", istakao je Stanivuković.

Dodaje da određeni pojmovi u zakonu treba najpreciznije da objasne šta je to kleveta.

"Imaćemo priliku da u javnom diskursu o tome polemišemo. Razgovarao sam sa brojnim pravnicima i želim da i ja, kao gradonačelnik, razgovaram sa novinarima, da čujemo njihove stavove", zaključio je Stanivuković.