Stanivuković: U trebinjskoj bolnici se za liječenje koristi tehnički gas

BANJALUKA - U bolnici u Trebinju se za liječenje pacijenata koristi tehnički gas, naveo je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke pokazujući papir na kojem, kako on tvrdi, to piše.

"Ovdje nedvosmisleno piše da je republički inspektor u Trebinju informisao glavnog republičkog zdravstvenog inspektora da se u bolnici u Trebinju koristi tehnički kiseonik koji im dostavlja kompanija "Gilje gas", ali nije došlo do nikakve promjene. Njima nije zabranjeno isporučivanje gasa, jer on proizvodi samo tehnički gas i to je potpuno uredno, ali bolnica i dalje to naručuje", naveo je Stanivuković.

Ranije u toku zasjedanja Skupštine grada Banjaluka se govorilo o aferi "Kiseonik", iako to pitanje nije bilo dio dnevnog reda.

U toku rasprave o dnevnom redu zasjedanja odbornice SNSD Snežana Kutlešić Stević i Nevena Todorović su se osvrnule na izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića oko kiseonika koji dobijaju pacijenti koji su oboljeli od virusa korona.

Kutlešić Stevićeva, koja je pulmolog u Zavodu "Dr Miroslav Zotović", navela je da gradonačelnik kaže da sluša struku i smatra da je to pohvalno, ali kako je rekla, mora da ga prozove.

"Koja struka je pitana, kada je iznesena tvrdnja da pacijenti udišu industrijski, a ne medicinski kiseonik? Koja ovlaštena laboratorija je rekla da kiseonik nije ispravan", upitala je ona.

Istakla je da se obraća kao ljekar, a ne član SNSD.

"Doveli ste nas u problem da nema dovoljno kiseonika. Kada se pojavila korona, prvo pitanje mojih pacijenata je bilo kakve posljedice će imati ova bolest, da bi kasnije uslijedila šta mislim o vakcinaciji? Sada me pitaju šta mislite da li nas truju? Ja u sklopu svog rada svaki dan udišem kiseonik, koji dobijaju moji pacijenti i da nešto nije uredu osjetila bih ja posljedice", zaključila je Kutlešić Stevićeva.

Todorović, koja je direktorica Doma zdravlja Banjaluka je zapitala ko sa sigurnošću može da tvrdi da kiseonik nije ispravan.

"Donesite neki dokument, nalaz laboratorije koja će da kaže da kiseonik nije ispravan. Da li neko kao distributer ima određene dozvole za promet i kakve je marže imao to se treba odvojiti od medicinskog aspekta", navela je Todorović.

Navela je da doktori i pacijenti u boce kiseonika gledaju kao u atomske bombe.

"Da li je iko u ovoj sali svjestan šta značiti gušiti se i da vam je neophodan kiseonik? Sada je tolika panika kod pacijenata kada im se kaže da moraju biti stavljeni na kiseonik. Da li vi razumijete koja je odgovornost doktora kada vidi da se pacijent guši, a neće da stavi masku?", naglasila je Todorovićeva.