Stanje na putevima: Snijeg otežava saobraćaj u višim predjelima

BANJALUKA - Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je prohodna, ali se zbog snijega, poledice i jakog vjetra, koji mjestimično stvara snježne nanose, saoobraćaj odvija otežano u višim predjelima i preko prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj je otežan na putnim pravcima Tisovac-Kneževo-Ugar, Sarajevo-Rogatica, Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac, Trnovo-Foča i Gacko-Tjentište.

U FBiH saobraćaj je usporen preko Komara, Nišića, Karaule, Makljena, Koričine, Mliništa i Kupresa zbog ugaženog snijega na kolovozu.

Kolovozi su u nižim predjelima pretežno mokri i klizavi, ali je zbog niske temperature moguća poledica, posebno preko mostova, nadvožnjaka i na prilazu tunelima.

Ekipe putnih službi intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno. Iz AMS-a apeluju da vozači na svim putnim pravcima voze oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije je poštivanje obavezno.

Radovi su aktuelni na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce, gdje će sutra od 11.00 do 16.00 časova biti obustavljen saobraćaj. Vozači će u tom periodu moći da koriste alternativne pravce Mrkonjić Grad-Jajce i Mrkonjić Grad-Čađavica-Banjaluka.

Izmjene u saobraćaju aktuelne su na auto-putu Banjaluka-Gradiška u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala zbog izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Savi, na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, zatim na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, Karakaj-Drinjača i Modriča-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše /granica Republike Srpske i FBiH/.

Radovi se izvode i na magistralnim putnim pravcima Drinjača-Milići-Vlasenica, na području Prijedora gdje je u toku izgradnja kružnog toka, Kotor Varoš-Obodnik, te Krupac-Bogatići, opštine Istočna Ilidža i Trnovo.

Zbog aktiviranih klizišta usporeno se vozi na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka Lopare /Mačkovac/-Čelić, Šekovići-Caparde, na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, te na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

I dalje se preko nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu vozi jednom saobraćajnom trakom, a teretna vozila na tom dijelu ne saobraćaju.

U FBiH na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac aktuelne su polučasovne obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova uz petnaestominutno propuštanje vozila. Poslije 16.00 časova saobraćaj se na ovoj lokaciji odvija naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraćaj se odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas, od 21.00 čas do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, a od pola časa poslije ponoći do 5.00 ujutro saobraćaj kroz tunel je obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I dalje je iz bezbjednosnih razloga obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.