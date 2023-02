Stanković iza sebe ostavio dobre temelje za budućnost

BANJALUKA - Komemoracija povodom smrti nedavno preminulog Slobodana Stankovića, jednog od osnivača, vlasnika i generalnog direktora privrednog društva "Integral inženjering" održana je danas u Banjaluci.

Komemoracija je započela minutom ćutnje za Stankovića, a od njega se oprostila porodica, te mnogobrojni prijatelji i kolege.

Posljednju počast Stankoviću odali su i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, ali i drugi predstavnici raznih ustanova, ministri u Vladi Srpske te saradnici.

U ime njegovih saradnika, od Stankovića se govorom oprostio Nikola Radovanović, izvršni direktor za marketing u firmi "Integral inženjering", koji je rekao da je ovo tužan dan za sve.

"Sve nas je iznenadio njegov odlazak. Slobodan Stanković nije bio samo vlasnik i jedan od osnivača, bio je čovjek koji je svojom energijom i predanošću godinama omogućavao svima nama da rastemo i razvijamo se", istakao je Radovanović.

Kako je kazao, to je bio čovjek koji je uvijek znao funkcionisati na zahtjevnom tržištu.

"Slobodan će među nama ostati kao neko ko je bio u stanju da na vrijeme prepozna, i prije nego mi sami kažemo da postoji neki problem, ali i da nam pomogne. On je iza sebe ostavio dobre temelje za budućnost, a naš zadatak je da nastavimo putem kojim se Integral kreće već nekoliko decenija", dodao je Radovanović.

Od njega se govorom oprostio i Dodik, njegov dugogodišnji prijatelj, koji je tom prilikom naglasio da ih je napustio veliki čovjek i patriota, čemu se još uvijek nije nadao tome.

"Znao sam da je Slobodan bolestan, ali nikad nije dozvolio da pričamo o tome. On je to ignorisao i išao dalje. Slobo je jedan od najboljih izdanaka našeg naroda", rekao je Dodik dodajući da je to Stanković bio čovjek koji je uvijek drugima pomagao.

"To je bio pravi reprezetant Republike Srpske na regionalnom nivou, jer je njegova kompanija bila prisutna u regionu na mnogim poslovima koje je dobijao u oštroj konkurenciji međunarodnih tendera. Žao mi je što napušta i slavu mu i hvala za sve što je učinio", istakao je Dodik.

Slobodan Stanković, vlasnik i direktor kompanije "Integral inženjering", preminuo je u utorak, 7. februara u Banjaluci u 74. godini.

Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je Stankovića ove godine Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, povodom Dana Republike.